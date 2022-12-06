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Fenômeno

Cauda de ciclone subtropical atinge o ES e vai provocar mais chuva

Segundo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã desta terça-feira (6), fenômeno deve atingir o Estado nesta quarta-feira (7)

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 11:33

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 dez 2022 às 11:33
Tempo fechado e chuva no ES
Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, encoberta pela chuva forte que atinge o Espírito Santo  Crédito: Ricardo Medeiros
A cauda de um ciclone subtropical vai atingir o Espírito Santo nesta quarta-feira (7) e provocar mais chuva. A informação consta no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual divulgado na manhã desta terça-feira (6). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade voltará a ganhar força no Estado devido a esse fenômeno.
O instituto destaca que a combinação entre calor e umidade vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva, a partir da tarde, por toda a metade sul capixaba, na Grande Vitória e na Região Noroeste. À noite, as chuvas avançam pelas demais áreas do Norte. O vento sopra com moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.
O boletim da Defesa Civil Estadual destaca que devem ocorrer aberturas de sol e o tempo fica abafado, com previsão de pancadas de chuva que podem começar já pela manhã em alguns trechos. Não se descarta chuva localmente moderada a forte em pontos isolados, sendo que os maiores acumulados do dia tendem a ocorrer nos municípios da Região Sul próximos da divisa com Minas Gerais.

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