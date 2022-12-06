Cauda de ciclone subtropical atinge o ES e vai provocar mais chuva

O instituto destaca que a combinação entre calor e umidade vai favorecer a ocorrência de pancadas de chuva, a partir da tarde, por toda a metade sul capixaba, na Grande Vitória e na Região Noroeste. À noite, as chuvas avançam pelas demais áreas do Norte. O vento sopra com moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.

O boletim da Defesa Civil Estadual destaca que devem ocorrer aberturas de sol e o tempo fica abafado, com previsão de pancadas de chuva que podem começar já pela manhã em alguns trechos. Não se descarta chuva localmente moderada a forte em pontos isolados, sendo que os maiores acumulados do dia tendem a ocorrer nos municípios da Região Sul próximos da divisa com Minas Gerais.