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Previsão do tempo

ES recebe novo alerta para chuvas intensas; veja as cidades

De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 dez 2022 às 16:05

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 16:05

Estragos, prejuízos e limpeza em bairros de Viana devido às chuvas
As chuvas dos últimos dias causaram enormes prejuízos em muitas cidades do Estado, entre elas Viana Crédito: Carlos Alberto Silva
Apesar do sol que surgiu timidamente no Estado no início da semana, o tempo deve permanecer instável em pelo menos 27 municípios capixabas. Um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até as 10h desta terça-feira (06), prevê chuvas intensas principalmente na região Sul. O aviso é da cor amarela, ou seja, cujo perigo é moderado, mas potencial.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h. A chuva, portanto, deve vir em menor quantidade se comparada com a dos últimos dias, quando foram registrados mais de 100 mm por dia em várias localidades. 
Embora em risco menor, também há a possibilidade de corte energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista completa de cidades enquadradas no aviso:
ES recebe novo alerta para chuvas intensas; veja as cidades
  1. Apiacá 
  2. Atílio Vivacqua 
  3. Bom Jesus do Norte 
  4. Brejetuba 
  5. Cachoeiro de Itapemirim 
  6. Castelo 
  7. Conceição do Castelo 
  8. Divino de São Lourenço 
  9. Dores do Rio Preto 
  10. Guaçuí 
  11. Ibatiba 
  12. Ibitirama 
  13. Iconha 
  14. Irupi 
  15. Itapemirim 
  16. Iúna 
  17. Jerônimo Monteiro 
  18. Marataízes 
  19. Mimoso do Sul 
  20. Muniz Freire 
  21. Muqui 
  22. Piúma 
  23. Presidente Kennedy 
  24. Rio Novo do Sul 
  25. São José do Calçado 
  26. Vargem Alta 
  27. Venda Nova do Imigrante
A terça-feira (6) será com momentos de nublado intercalando com períodos de sol entre algumas nuvens na maioria das regiões. Ocorrem pancadas rápidas de chuva entre a Grande Vitória e a Região Noroeste, sendo mais frequentes na Região Nordeste. Os acumulados de chuva, no entanto, ficam entre os 10 mm e 30 mm.

Orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Até terça-feira, o Inmet também prevê aberturas de sol mais consolidadas durante a tarde, possibilidade de tempo encoberto pela manhã e chuva à noite.
A partir de quarta-feira (7), o Inmet destaca a possibilidade pancadas de chuva em todo o Estado, enquanto o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) alerta para a possibilidade da instabilidade voltar a ganhar força, trazendo chuva à tarde para a Grande Vitória, Região Sul e Noroeste.

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