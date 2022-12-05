ES recebe novo alerta para chuvas intensas; veja as cidades

Apesar do sol que surgiu timidamente no Estado
no início da semana, o tempo deve permanecer instável em pelo menos 27 municípios capixabas. Um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia
(Inmet), válido até as 10h desta terça-feira (06), prevê chuvas intensas principalmente na região Sul. O aviso é da cor amarela, ou seja, cujo perigo é moderado, mas potencial.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h. A chuva, portanto, deve vir em menor quantidade se comparada com a dos últimos dias, quando foram registrados mais de 100 mm por dia em várias localidades.
Embora em risco menor, também há a possibilidade de corte energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista completa de cidades enquadradas no aviso:
A terça-feira (6) será com momentos de nublado intercalando com períodos de sol entre algumas nuvens na maioria das regiões. Ocorrem pancadas rápidas de chuva entre a Grande Vitória e a Região Noroeste, sendo mais frequentes na Região Nordeste. Os acumulados de chuva, no entanto, ficam entre os 10 mm e 30 mm.
Até terça-feira, o Inmet também prevê aberturas de sol mais consolidadas durante a tarde, possibilidade de tempo encoberto pela manhã e chuva à noite.
A partir de quarta-feira (7), o Inmet destaca a possibilidade pancadas de chuva em todo o Estado, enquanto o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) alerta para a possibilidade da instabilidade voltar a ganhar força, trazendo chuva à tarde para a Grande Vitória, Região Sul e Noroeste.