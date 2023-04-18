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ES recebe alerta laranja para risco de chuvas intensas

Aviso meteorológico é válido até a manhã de quarta-feira (19); veja lista de cidades sob alerta

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 11:51

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 abr 2023 às 11:51
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 26 cidades da Região Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (18). O aviso de cor laranja — o segundo maior na escala de risco — vale até as 10h desta quarta-feira (19).
Para essas cidades há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As cidades sob alerta

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim 
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10.  Dores do Rio Preto 
  11. Guaçuí
  12. Ibitirama 
  13. Iconha 
  14. Irupi 
  15. Itapemirim 
  16. Iúna 
  17. Jerônimo Monteiro 
  18. Marataízes
  19. Mimoso do Sul 
  20. Muniz Freire 
  21. Muqui
  22.  Piúma
  23. Presidente Kennedy 
  24. Rio Novo do Sul 
  25. São José do Calçado 
  26. Vargem Alta

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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