Veja o que funciona no feriado de Tiradentes na Grande Vitória

Movimento na Avenida Central, em Laranjeiras: segundo Fecomércio, horário de abertura das lojas no feriado será definido pelas empresas Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta fez um levantamento que aponta como funcionarão supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Nesta sexta-feira (21), o Brasil celebra o Dia de Tiradentes. Com isso, muitos estabelecimentos terão horário especial no feriado nacional. Pensando nisso, a reportagem defez um levantamento que aponta como funcionarão supermercados, shoppings, bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: das 14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h;

das 14h às 21h, com abertura facultativa das 13h às 14h e das 21h às 22h; Alimentação e lazer: 11h às 22h;

11h às 22h; Cinema e eventos: conforme horários disponíveis no site.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 14h;

14h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 14h; Alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Lazer: conforme programação no site.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: 14h às 20h;

14h às 20h; Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h;

11h às 21h; Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa das 11h às 13h;

13h às 21h, com abertura facultativa das 11h às 13h; Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h;

11h às 22h; Cinema: conforme programação no site.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: 12h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h;

12h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h; Alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Lazer e cinema: conforme programação no site.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h;

13h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h; Lazer e alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Padaria: 7h às 22h;

7h às 22h; Academia: 10h às 16h.

Masterplace Mall

Lojas de galeria: abertura facultativa das 9h às 18h;

abertura facultativa das 9h às 18h; Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 18h;

abertura facultativa das 10h às 18h; Academia: 8h às 14h;

8h às 14h; Hipermercado: 8h às 18h.

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques: das 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h;

das 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h; Praça de alimentação: 11h às 21h;

11h às 21h; Cinema: conforme programação no site.

Boulevard Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 13h às 21h;

13h às 21h; Praça de alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Academia: 8h às 12h;

8h às 12h; Cinema: conforme programação no site.

Os shoppings Jardins e Laranjeiras também foram demandados pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou, em nota, que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar em horário especial no feriado nacional de Tiradentes. Com isso, segundo a Acaps, a abertura deverá ser das 8h às 18h, como determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

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Extrabom, Extraplus e Atacado Vem: lojas irão funcionar das 8h às 18h, exceto as unidades:

Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, na Serra: abrirá das 8h às 19h;

Boulevard Shopping Vila Velha: das 8h às 21h;

Guarapari Extracenter: das 8h às 20h;

Praia do Morro, Centro e Areia Preta (Guarapari): das 7h às 20h.

Carone e Sempretem: todas as lojas funcionarão das 8h às 18h, exceto a unidade Sempretem de Jardim Limoeiro, na Serra, que funcionará das 7h às 18h.

Epa Supermercados: todas as lojas funcionarão das 8h às 18h.

Supermercados Perim: todas as unidades funcionarão das 8h às 18h.

Comércio de rua

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou, em nota, que o horário de abertura das lojas nos feriados é sempre definido pelas empresas.

Polo Moda Glória: as lojas estarão fechadas nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou, em nota, que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradentes. "Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto nos feriados quanto nos fins de semana", acrescentou a Febrabran.

Prefeituras

Prefeitura de Vitória: por conta do feriado de Tiradentes, a Prefeitura informou, em nota, que manterá os serviços essenciais em esquema de plantão. Para o caso de dúvidas, os munícipes podem obter informações pelo Fala Vitória 156. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado no aplicativo Vitória Online e no por conta do feriado de Tiradentes, a Prefeitura informou, em nota, que manterá os serviços essenciais em esquema de plantão. Para o caso de dúvidas, os munícipes podem obter informações pelo. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado no aplicativoe no portal da PMV . Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Prefeitura de Cariacica: na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal da cidade. Os horários e telefones dos serviços considerados essenciais e que, portanto, funcionarão no dia 21 de abril, podem ser consultados no na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal da cidade. Os horários e telefones dos serviços considerados essenciais e que, portanto, funcionarão no dia 21 de abril, podem ser consultados no site da Prefeitura

Prefeitura de Vila Velha: não haverá expediente nas repartições públicas da cidade no feriado de Tiradentes. Contudo, os serviços considerados essenciais terão funcionamento normal. Na saúde, os PAs da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas.

Prefeitura da Serra: não haverá expediente nas repartições públicas do município no feriado nacional. No entanto, os serviços essenciais estarão mantidos.

Prefeitura de Viana: durante o feriado de Tiradentes, o município manterá os serviços urbanos, de saúde e defesa social.