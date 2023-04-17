Semana com pouca chuva e previsão de ventos fortes no feriado de Tiradentes

Depois de um final de semana chuvoso na maior parte do Espírito Santo, a semana começa com previsão de pancadas de chuva nesta segunda-feira (17) e sol com algumas nuvens a partir de terça-feira (18) em toda a Grande Vitória. Já com a aproximação do feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, a expectativa é de clima mais frio, com ventos fortes e mar agitado na região Sudeste, segundo a empresa meteorológica Climatempo.
A partir de quarta-feira (19), a formação de um intenso ciclone na costa sul do Brasil vai favorecer ventos fortes sobre as Regiões Sul e Sudeste do país, provocando agitação marítima até o final da semana.
Para o litoral do Espírito Santo, o Climatempo prevê ondas de 2 a 2,5 metros em média, entre quinta e sexta-feira. Há previsão de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h no decorrer do feriado.