Semana com pouca chuva e previsão de ventos fortes no feriado de Tiradentes

Depois de um final de semana chuvoso na maior parte do Espírito Santo, a semana começa com previsão de pancadas de chuva nesta segunda-feira (17) e sol com algumas nuvens a partir de terça-feira (18) em toda a Grande Vitória. Já com a aproximação do feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, a expectativa é de clima mais frio, com ventos fortes e mar agitado na região Sudeste, segundo a empresa meteorológica Climatempo.