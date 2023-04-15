Chuvas fortes deixam moradores de Pedra Azul sem energia

Moradores de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, ficaram sem luz após as fortes chuvas na noite desta sexta-feira (14). A EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município, informou que o temporal causou a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica, o que resultou nos transtornos.

A reportagem de A Gazeta recebeu na manhã deste sábado (15) relatos de pessoas que estão sem energia em casa há mais de 12 horas. Houve também reclamação de cliente, que alega ter aberto um chamado, mas não recebeu retorno da empresa.