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Região Serrana

Chuvas fortes deixam moradores de Pedra Azul sem energia

EDP informou que a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica foram responsáveis pelo corte em alguns pontos dessa região de Domingos Martins

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2023 às 12:37
Moradores de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, ficaram sem luz após as fortes chuvas na noite desta sexta-feira (14). A EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município, informou que o temporal causou a queda de galhos e árvores sobre a rede elétrica, o que resultou nos transtornos.
A reportagem de A Gazeta recebeu na manhã deste sábado (15) relatos de pessoas que estão sem energia em casa há mais de 12 horas. Houve também reclamação de cliente, que alega ter aberto um chamado, mas não recebeu retorno da empresa.
A EDP disse que registrou ocorrências pontuais e isoladas e que, imediatamente, reforçou o atendimento e as equipes para restabelecer a energia na região o quanto antes. Não foi dada uma previsão para a conclusão dos trabalhos.

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