É hoje! Real Noroeste e Nova Venécia para a final do Capixabão

É hoje. Nova Venécia e Real Noroeste se enfrentam na tarde deste sábado (14) pela primeira partida da final do Campeonato Capixaba. O duelo acontece no estádio Kleber Andrade, Cariacica, às 16h, e terá mando de campo do Leão do Norte, que trouxe o jogo para a Grande Vitória devido ao Zenor Pedrosa não atender os requisitos mínimos para receber uma final.
As duas equipes possuem certa rivalidade, por serem dois clubes do interior do Estado que vem tendo destaque no futebol capixaba. Analisamos como chegam Real Noroeste e Nova Venécia para a decisão e os destaques de cada elenco.
Como chegam
Nova Venécia - O Leão do Norte chega em um momento de crescimento dentro da competição. Após o início ruim, que culminou na demissão do técnico Cássio Barros, o time veneciano conseguiu melhorar o rendimento com a efetivação de Badinho. Avançou sem dificuldades sobre o Rio Branco nas quartas e nas sêmis eliminaram o Vitória, um dos favoritos ao título.
Real Noroeste - Os Merengues tiveram uma trajetória mais complicada que o Nova Venécia. Fez uma primeira fase instável, ficando na terceira colocação. Nas quartas de final, avançaram contra o Serra utilizando a vantagem da igualdade no placar agregado. Nas semifinais, vitória nos pênaltis sobre o Porto Vitória.
Destaque do Nova Venécia: Dodô
O meia Dodô é um dos pilares dessa equipe do Nova Venécia. O jogador é um dos ídolos do clube por conta das conquistas da Série B Capixaba e da Copa Espírito Santo, além da boa campanha na Série D ano passado. Retornou do empréstimo na Ponte Preta e vem se destacando na competição.
Destaque do Real Noroeste: Piauí
O centroavante Piauí é a esperança de gols no Real Noroeste. Já são 7 bolas na rede em 11 jogos até aqui no Campeonato Capixaba. Está a dois gols de assumir a artilharia da competição; Edinho e Matheus Bidick estão acima, com 8 e 9 gols, respectivamente, mas já estão eliminados da competição.
Serviço
Nova Venécia x Real Noroeste
- 1° jogo - Final do Campeonato Capixaba
- Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
- Horário: 16h
- Onde assistir: TVE (2.1)