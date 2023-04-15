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Hora da verdade

É hoje! Real Noroeste e Nova Venécia para a final do Capixabão

Leão do Norte e Merengue Capixaba se enfrentam pela grande final do Campeonato Capixaba. Primeiro jogo será neste sábado (15) no Kleber Andrade, em Cariacica

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 08:00

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

15 abr 2023 às 08:00
Nova Venécia e Real Noroeste fazem o clássico do interior na final do Capixabão
Nova Venécia e Real Noroeste fazem o clássico do interior na final do Capixabão Crédito: Breno Bonfá
É hoje. Nova Venécia e Real Noroeste se enfrentam na tarde deste sábado (14) pela primeira partida da final do Campeonato Capixaba. O duelo acontece no estádio Kleber AndradeCariacica, às 16h, e terá mando de campo do Leão do Norte, que trouxe o jogo para a Grande Vitória devido ao Zenor Pedrosa não atender os requisitos mínimos para receber uma final.
As duas equipes possuem certa rivalidade, por serem dois clubes do interior do Estado que vem tendo destaque no futebol capixaba. Analisamos como chegam Real Noroeste e Nova Venécia para a decisão e os destaques de cada elenco. 

Como chegam

Nova Venécia - O Leão do Norte chega em um momento de crescimento dentro da competição. Após o início ruim, que culminou na demissão do técnico Cássio Barros, o time veneciano conseguiu melhorar o rendimento com a efetivação de Badinho. Avançou sem dificuldades sobre o Rio Branco nas quartas e nas sêmis eliminaram o Vitória, um dos favoritos ao título. 
Real Noroeste - Os Merengues tiveram uma trajetória mais complicada que o Nova Venécia. Fez uma primeira fase instável, ficando na terceira colocação. Nas quartas de final, avançaram contra o Serra utilizando a vantagem da igualdade no placar agregado. Nas semifinais, vitória nos pênaltis sobre o Porto Vitória. 

Destaque do Nova Venécia: Dodô

Dodô é uma das peças fundamentais do meio de campo do Nova Venécia
Dodô é uma das peças fundamentais do meio de campo do Nova Venécia Crédito: Breno Bonfá
O meia Dodô é um dos pilares dessa equipe do Nova Venécia. O jogador é um dos ídolos do clube por conta das conquistas da Série B Capixaba e da Copa Espírito Santo, além da boa campanha na Série D ano passado. Retornou do empréstimo na Ponte Preta e vem se destacando na competição.

Destaque do Real Noroeste: Piauí

Piauí é o grande artilheiro do Real Noroeste em 2023
Piauí é o grande artilheiro do Real Noroeste em 2023 Crédito: Breno Bonfá
O centroavante Piauí é a esperança de gols no Real Noroeste. Já são 7 bolas na rede em 11 jogos até aqui no Campeonato Capixaba. Está a dois gols de assumir a artilharia da competição; Edinho e Matheus Bidick estão acima, com 8 e 9 gols, respectivamente, mas já estão eliminados da competição.

Serviço

Nova Venécia x Real Noroeste
  • 1° jogo - Final do Campeonato Capixaba
  • Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Horário: 16h
  • Onde assistir: TVE (2.1)

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