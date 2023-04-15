É hoje! Real Noroeste e Nova Venécia para a final do Capixabão

Nova Venécia e Real Noroeste fazem o clássico do interior na final do Capixabão

Dodô é uma das peças fundamentais do meio de campo do Nova Venécia

O centroavante Piauí é a esperança de gols no Real Noroeste. Já são 7 bolas na rede em 11 jogos até aqui no Campeonato Capixaba. Está a dois gols de assumir a artilharia da competição; Edinho e Matheus Bidick estão acima, com 8 e 9 gols, respectivamente, mas já estão eliminados da competição.