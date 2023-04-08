Nos pênaltis, Nova Venécia bate Vitória e garante a vaga na final do Capixabão

Vitória x Nova Venécia pela semifinal do Capixabão 2023 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Nova Venécia está garantido na grande final do Campeonato Capixaba 2023. Após vencer o Vitória na partida de ida por 3 a 1, o Leão do Norte desembarcou na Capital neste sábado (8) e perdeu por 2 a 0 no tempo regulamentar. Com o resultado, a partida foi para os pênaltis e a equipe veneciana garantiu a vaga após vencer por 8 a 7.

Agora, o time comandado por Badinho se prepara para a decisão contra a equipe do Real Noroeste. A final ainda terá datas, horários e locais oficializados em breve pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES). De acordo com a tabela original, os jogos estão previstos para os finais de semana dos dias 15 e 22 de abril, mas alterações podem ser feitas pela entidade capixaba.

O jogo

Os dez minutos iniciais ditaram boa parte do primeiro tempo. Os times buscavam espaços no gramado e tentavam se apoiar na falha adversária. Já que tinha o placar a seu favor, o Nova Venécia não mostrava pressa, enquanto o Vitória tentava chegar com perigo ao ataque.

O primeiro ataque efetivo do Alvianil veio aos 27 minutos, com uma bomba de Carlinhos, defendida por Yuri Duarte, que despachou para escanteio. Já aos 34, a chance foi de Igor Santos, que bateu cruzado, mas a bola saiu pelo canto direito da meta veneciana.

Os dois ataques consecutivos do Vitória acenderam o alerta para o Nova Venécia, que chegou com perigo aos 35, com Liniker. O camisa 12 finalizou forte no canto direito de Camilatto, que só observou a saída da bola pela linha de fundo.

A segunda etapa começou diferente. O Vitória entrou mais alerta em campo e logo aos 3 minutos levou perigo com jogada e finalização de Rodriguinho, que deslocou a defesa, mas finalizou pelo canto esquerdo de Yuri. Só tiro de meta.

Já na marca dos 11 minutos, foi a vez do Nova Venécia chegar ao ataque. Emerson Martins ficou cara a cara com Camilatto, bateu forte, mas o arqueiro alvianil afastou o perigo.

Após um hiato de dez minutos, o Vitória chegou ao ataque com Rodriguinho, que cabeceou com perigo para boa defesa de Yuri Duarte, despachando para escanteio. O Nova Venécia ficou encolhido na defesa e mesmo assim foi surpreendido por Teco, que finalizou de fora da área e deixou o goleiro Yuri sem reação: Vitória 1 x 0 Nova Venécia.

Em nova jogada de ataque do Alvianil, já dentro dos nove minutos de acréscimo, Teco subiu mais alto que todo mundo na área após cruzamento de Warlei e marcou o segundo, dando esperança para a classificação da equipe de Bento Ferreira, levando a partida para a decisão nos pênaltis.

Pênaltis

Rodriguinho foi o primeiro a fazer a cobrança para o Vitória e abriu o placar após forte cobrança no canto esquerdo de Yuri. Tony foi o responsável pela primeira cobrança do Leão do Norte, e não desperdiçou: 1 a 1 no Salvador Costa. Já o Tony do Alvianil não ficou para trás e ampliou a vantagem do time da casa com cobrança no meio do gol.

Emerson Martins partiu para a bola e igualou o marcador para o Nova Venécia. João Moura, para o Vitória, também não desperdiçou e fez 3 a 2 para o time de Bento Ferreira. Cleyton, camisa 10 do time veneciano, fez juz ao número que carrega e empatou novamente.

Teco, responsável pelos dois gols do Vitória no tempo regulamentar, foi para a bola e não perdoou, batendo forte no canto direito de Yuri. Rhamon Mexicano manteve a sequência de gols e manteve a igualdade: 4 a 4 no Salvador Costa. Dodô bateu com categoria e garantiu o quinto gol da equipe azul. Na sequência, Erick Bahia encheu o pé e fez 5 a 5 no marcador.

Nas alternadas, Warlei tomou pouca distância e garantiu mais um gol para o Vitória. Djavan, pelo Nova Venécia, cobrou no alto para manter a esperança da equipe do Norte capixaba. Na 13ª cobrança, Matheus Silva bateu rasteiro para deslocar Yuri. Nada de erros e 7 a 6 no placar.

Também deslocando o arqueiro adversário, Dodô, do Nova Venécia, fez mais um. Já Matheus Costa bateu fraco e Yuri garantiu a defesa. Coube a Pedro Botelho fazer o gol da classificação do Leão do Norte. Placar final: 8 a 7 e Nova Venécia em sua primeira final da Elite do Capixabão.