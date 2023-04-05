  • Dupla "BenzeVini" lidera goleada sobre o Barça e Real vai à final da Copa
Dupla "BenzeVini" lidera goleada sobre o Barça e Real vai à final da Copa

Clube Merengue venceu o maior rival, dentro do Camp Nou, pelo placar de 4 a 0, reverte a derrota na primeira partida e vai disputar mais um título da competição

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 18:42

Agência Estado

Vinicius Junior e Benzema lideraram a equipe na goleada por 4 a 0 diante do Barcelona Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Mesmo depois de ter vencido o Real Madrid por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu, o técnico Xavi, do Barcelona, usou a capacidade dos rivais em reverter resultados adversos como argumento para apontá-los como favoritos. A análise provou-se bastante sensata nesta quarta-feira, no Camp Nou, onde o Real venceu os barcelonistas por 4 a 0, na partida de volta, e alcançou a vaga para enfrentar o Osasuna na decisão do torneio nacional. Vinícius Júnior e Benzema, autor de um hat-trick, marcaram os gols do massacre.
O resultado interrompeu uma série de três vitórias seguidas do Barcelona no El Clássico. Além do triunfo no encontro anterior pela Copa do Rei, o time catalão venceu a equipe comandada por Carlo Ancelotti no Campeonato Espanhol e na decisão da Supercopa da Espanha. Se o Barcelona tivesse vencido nesta quarta, seria a primeira vez na história que somaria quatro triunfos seguidos sobre o rival em uma mesma temporada.
Confiantes em razão do triunfo no primeiro jogo e do histórico positivo, os torcedores culés fizeram festa nas arquibancadas e, no décimo minuto, começaram a gritar o nome do astro Lionel Messi, atualmente com futuro incerto no Paris Saint-Germain, situação que vem dando força para especulações de que ele estaria voltando para o Barcelona. O nome do argentino voltou a ser ouvido, dessa vez em um protesto esperançoso, quando o Real Madrid disparou no placar.
O primeiro tempo teve o clima típico de um clássico, com muito nervosismo de ambos os lados e cartões amarelos distribuídos pelo árbitro para tentar acalmar os ânimos. Os minutos iniciais tiveram um Barcelona mais ativo no campo de ataque, propondo o jogo e levando riscos reais ao gol defendido por Courtois, mas não manteve a postura e ainda foi em desvantagem para o intervalo.
Vinícius Júnior abriu o placar aos 45 minutos, após puxar contra-ataque e finalizar a jogada aparecendo na área para colocar na rede. O chute saiu fraco e Benzema chegou a chutar a bola para estufar a rede, mas ela já tinha cruzado a linha, por isso o gol foi mesmo do brasileiro.
A autoria do gol não foi um problema para o atacante francês, que acabaria a partida como protagonista de um hat-trick. A aniquilação dos barcelonistas começou aos quatro minutos do segundo tempo. No lance, Benzema recebeu passe de Modric e finalizou da entrada da grande área para acertar o canto direito de Ter Stagen. Sete minutos depois, Vinícius Júnior, que vinha infernizando a defesa adversária, foi derrubado na área por Kessié e o árbitro marcou pênalti. Benzema bateu e converteu. Um belo passe do brasileiro concluído ao gol pelo francês, aos 35 minutos, fechou a goleada.

