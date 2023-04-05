Ex-jogadores do CTE são absolvidos em caso de apostas esportivas no ES

Julgamento foi iniciado às 19h desta terça-feira (4) Crédito: Reprodução / Zoom

Nove ex-jogadores do CTE/Colatina foram julgados na noite desta terça-feira (4), pela Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo, por suposto envolvimento em apostas esportivas . No entendimento do TJD-ES, por unanimidade, o goleiro Aranha, os laterais Rodrigo Andrade, Kemerson e Matheus Gama, os zagueiros John Kanu e José Daniel, os volantes Macaíba e Pantico, e o atacante Rogger foram inocentados das acusações.

(assista abaixo), que culminaram na goleada de 4 a 0 para o Rio Branco-ES, no estádio Engenheiro Araripe, em Porém, o Tribunal entendeu que a atuação dos jogadores, na partida da sexta rodada da Copa Espírito Santo 2022, realizada em junho, teve como objetivo prejudicar o CTE. Na ocasião, o clube estava com os salários atrasados e os atletas protagonizaram lances bizarros, que culminaram na goleada de 4 a 0 para o Rio Branco-ES, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica

Em seu julgamento, a Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo entendeu que os jogadores, insatisfeitos com as questões salariais, não foram competitivos na partida. Com isso, baseado no Artigo 243, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), todos os nove atletas foram multados em R$ 5 mil e 180 dias de suspensão.

O que diz o Artigo 243: Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende. PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e suspensão de cento e oitenta a trezentos e sessenta dias.

Ex-dirigentes e membros da comissão técnica são multados