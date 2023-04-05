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Futebol Capixaba

Ex-jogadores do CTE são absolvidos em caso de apostas esportivas no ES

Apesar da absolvição, atletas foram multados em R$ 5 mil e suspensos em 180 dias por atuação proposital, com objetivo de prejudicar o time colatinense

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 09:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2023 às 09:27
Julgamento foi iniciado às 19h desta terça-feira (4)
Julgamento foi iniciado às 19h desta terça-feira (4) Crédito: Reprodução / Zoom
Nove ex-jogadores do CTE/Colatina foram julgados na noite desta terça-feira (4), pela Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo, por suposto envolvimento em apostas esportivas. No entendimento do TJD-ES, por unanimidade, o goleiro Aranha, os laterais Rodrigo Andrade, Kemerson e Matheus Gama, os zagueiros John Kanu e José Daniel, os volantes Macaíba e Pantico, e o atacante Rogger foram inocentados das acusações.
Porém, o Tribunal entendeu que a atuação dos jogadores, na partida da sexta rodada da Copa Espírito Santo 2022, realizada em junho, teve como objetivo prejudicar o CTE. Na ocasião, o clube estava com os salários atrasados e os atletas protagonizaram lances bizarros (assista abaixo), que culminaram na goleada de 4 a 0 para o Rio Branco-ES, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.
Em seu julgamento, a Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo entendeu que os jogadores, insatisfeitos com as questões salariais, não foram competitivos na partida. Com isso, baseado no Artigo 243, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), todos os nove atletas foram multados em R$ 5 mil e 180 dias de suspensão.
O que diz o Artigo 243: Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende. PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e suspensão de cento e oitenta a trezentos e sessenta dias.

Ex-dirigentes e membros da comissão técnica são multados

Além dos nove jogadores, antigos dirigentes e ex-membros da comissão técnica do CTE/Colatina foram julgados nesta terça-feira. O vice-presidente José Tamy, o ex-assistente técnico Jasson Silva e os ex-dirigentes Rafael de Araújo e Jonas Kluves foram multados pelo TJD-ES, em R$ 500, por não comparecerem, anteriormente, para prestarem esclarecimentos sobre o caso envolvendo os jogadores.

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