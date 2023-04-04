Capixaba que atua no Vasco é convocado para Seleção Brasileira sub-15

Lucas atua na base do Vasco desde o início de 2019 Crédito: Acervo Pessoal

Das quadras de escolinhas de futsal e futebol do Espírito Santo até vestir a camisa da Seleção Brasileira. Assim está sendo escrita a história do capixaba Lucas Melim, de 15 anos. O lateral-direito atua no Vasco da Gama, e recentemente foi convocado para a seleção sub-15, para a disputa do Sul-Americano, com início em novembro.

Natural de Vila Velha, o jovem começou sua trajetória em 2013 em uma escola de futebol do Professor Ivo, ex-goleiro do Fluminense, de lá passou por outras instituições, até chegar ao Vasco, em 2019.

Se destacando com a camisa do Gigante da Colina, o capixaba foi conquistando prestígio entre os treinadores e colegas, tendo várias oportunidades em jogos importantes. Emplacando um estilo de jogo rápido e garantindo a segurança no lado direito do campo, Lucas entrou no radar do técnico Dudu Patetuci, da seleção brasileira sub-15.

Logo após a convocação, o atleta capixaba destacou a importância da nova oportunidade. “O primeiro e maior sentimento é a gratidão a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram até aqui. Depois penso que é um reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido até aqui, e não foi fácil”, diz Lucas.

Além de reconhecer o apoio de amigos e familiares, o jogador também destacou a influência do Vasco em sua formação. “Estou vivendo o sonho de chegar na seleção. Antes disso, o maior desafio foi a adaptação ao clube, a separação da família. Mas graças ao Vasco e sua estrutura, tudo que foi necessário para minha formação no futebol foi disponibilizado. As pessoas que trabalham aqui são muito competentes”, afirma o capixaba.

Agora, Lucas se prepara para se apresentar ao treinador Patetuci e aos 25 companheiros de seleção, para os treinamentos que serão realizados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para a primeira fase de treinamentos para a competição continental.

O início no ES

Antes de chegar ao elenco vascaíno e da Seleção Brasileira, Lucas Melim trilhou um caminho de muito esforço e dedicação em solo capixaba. Conquistou vários campeonatos municipais e regionais e se destacou entre os colegas.

“No Espírito Santo eu fui campeão em vários torneios e campeonatos entre futsal e futebol. O título mais importante foi a Copa A Gazetinha de 2017, quando eu tinha 9 anos e já jogava no sub-11, como atacante. Um observador do Vasco me viu jogar no Solvive e comunicou ao treinador em 2018”, explica Lucas Melim.

Após chamar a atenção do clube carioca, Melim ganhou a oportunidade de treinar no Rio de Janeiro por duas semanas e foi aprovado. No início de 2019, o lateral já estava de malas prontas para o novo desafio.

Troca de posição

Apesar de atuar como atacante desde os seus primeiros passos no futebol, Lucas passou a jogar como lateral-direito em 2022, quando o treinador da base vascaína sugeriu uma atividade e ele se ofereceu para a função. “Ele gostou da minha atuação e conversou comigo para trocar de posição. Eu gostei da ideia e virei lateral, o treinador também me orientou bastante na nova posição”, relembra o atleta.