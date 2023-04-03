Confira onde assistir aos jogos de estreia dos brasileiros na Libertadores

A primeira semana de abril começa com as equipes brasileiras em campo pela busca da Taça Libertadores. Confira horários, locais e a transmissão das partidas

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2023 às 10:25
Taça da Libertadores será disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã
Taça da Libertadores será disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã Crédito: Conmebol/Divulgação

Grupo A

  • Aucas x Flamengo
    Quando:     quarta-feira (5), às 19h
    Onde: Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador
    Transmissão: ESPN e Star+

Grupo B

  • Independiente Medellín x Internacional
    Quando:     terça-feira (4), às 21h
    Onde: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia
    Transmissão: Paramount+

Grupo C

  • Bolívar x Palmeiras
    Quando:     quarta-feira (5), às 21h30
    Onde: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia
    Transmissão: Globo (SP), ESPN e Star+

Grupo D

  • Sporting Cristal x Fluminense
    Quando:     quarta-feira (5), às 21h30
    Onde: Estádio Nacional de Lima, no Peru
    Transmissão: TV Gazeta

Grupo E

  • Liverpool x Corinthians
    Quando:     quinta-feira (6), às 19h
    Onde: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai
    Transmissão: Paramount+

Grupo G

  • Alianza Lima x Athletico-PR
    Quando:     terça-feira (4), às 19h
    Onde: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru
    Transmissão: Star+

  • Atlético-MG x Libertad
    Quando: quinta-feira (6), às 19h
    Onde: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte
    Transmissão: ESPN e Star+

