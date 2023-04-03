Confira onde assistir aos jogos de estreia dos brasileiros na Libertadores

Grupo A
- Aucas x Flamengo
Quando: quarta-feira (5), às 19h
Onde: Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador
Transmissão: ESPN e Star+
Grupo B
- Independiente Medellín x Internacional
Quando: terça-feira (4), às 21h
Onde: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia
Transmissão: Paramount+
Grupo C
- Bolívar x Palmeiras
Quando: quarta-feira (5), às 21h30
Onde: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia
Transmissão: Globo (SP), ESPN e Star+
Grupo D
- Sporting Cristal x Fluminense
Quando: quarta-feira (5), às 21h30
Onde: Estádio Nacional de Lima, no Peru
Transmissão: TV Gazeta
Grupo E
- Liverpool x Corinthians
Quando: quinta-feira (6), às 19h
Onde: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai
Transmissão: Paramount+
Grupo G
- Alianza Lima x Athletico-PR
Quando: terça-feira (4), às 19h
Onde: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru
Transmissão: Star+
- Atlético-MG x Libertad
Quando: quinta-feira (6), às 19h
Onde: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte
Transmissão: ESPN e Star+