Flamengo vence o Fluminense e fica bem perto de conquistar o Carioca

Pedro marcou o segundo gol do Flamengo e comemorou com os companheiros Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite deste sábado (1), no Maracanã. Ayrton Lucas e Pedro marcaram os gols do triunfo rubro-negro. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Vitor Pereira pode até perder por um gol de diferença na partida de volta que será campeão estadual.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (9), às 18h, novamente no Maracanã.

O Jogo

O Flamengo começou a partida indo para cima do Fluminense e pressionando a saída de bola da equipe tricolor. Aos cinco minutos, a primeira boa trama do ataque rubro-negro. Cebolinha carregou pela intermediária, cortou para dentro e arriscou o chute de fora da área. A bola passou perto da trave direita de Fábio.

O Fluminense apareceu bem no ataque aos 10 minutos. Arias ficou cara a cara com o goleiro Santos, que fez uma grande defesa. No rebote, o meia-atacante mandou por cima do gol. A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio e terminou sem gols.

No segundo tempo, o Rubro-Negro mostrou que estava querendo a vitória logo nos minutos iniciais. Matheus França deu bom passe para Pedro na entrada da área, que deixou para Cebolinha. O atacante viu Ayrton Lucas chegando livre na esquerda. Ele recebeu na área e bateu no canto esquerdo de Fábio para marcar o primeiro no Maraca: 1 a 0.

Aos 22 minutos o Flamengo ampliou o placar. Ayrton Lucas arrancou em velocidade pela esquerda e cruzou rasteiro para trás. Pedro chutou firme para as redes: 2 a 0 para o Rubro-Negro.

Logo após o segundo gol rubro-negro, o lateral Samuel Xavier levou o cartão vermelho após falta dura em cima de Ayrton Lucas. O técnico Fernando Diniz também foi expulso por discutir com o árbitro. A revolta tricolor aconteceu porque minutos antes Léo Pereira deu um carrinho por trás em Árias, que corria para o gol. O zagueiro do Fla recebeu apenas cartão amarelo.