Sorteio da Libertadores sorriu para Flamengo, Palmeiras e Internacional

Taça da Libertadores será disputada no dia 11 de novembro, no Maracanã Crédito: Conmebol/Divulgação

O primeiro trecho do caminho que leva à glória eterna foi revelado aos clubes na noite desta segunda-feira (27). Em cerimônia realizada em Luque, no Paraguai, a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Libertadores e definiu a rota de cada clube neste primeiro momento da competição. Entre percursos mais tranquilos ou com maiores obstáculos, todos os times brasileiros possuem grandes chances de classificação ao mata-mata.

A fase de grupos começa já no dia 5 de abril, e se estenderá até o dia 28 de junho. A grande final da Libertadores está marcada para o dia 11 de novembro, no Maracanã. Dito isto, vamos às análises dos grupos dos times brasileiros.

Grupo A

Grupo A da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

Cabeça de chave do Grupo A, o Flamengo não vai ter grandes dificuldades para avançar ao mata-mata. O time rubro-negro terá apenas um desafio nesse primeiro momento: o Racing-ARG, time que o eliminou da Libertadores 2020. Quarto colocado do Campeonato Argentino, venceu quatro de seus últimos cinco jogos no torneio nacional. O time de Avellaneda tem camisa, tem torcida e uma taça da Libertadores em sua coleção de troféus. Com certeza vai dificultar a vida do Fla.

E se o Flamengo terá dois jogos duros contra o Racing, os outros adversários não vão resistir ao time comandado pelo técnico Vitor Pereira. O Aucas-EQU é apenas uma equipe de meio de tabela no Campeonato Equatoriano, enquanto o Ñublense-CHI está entre as quatro piores equipes do Campeonato Chileno. Ambos são estreantes na Libertadores, não têm tradição e serão presas fáceis nos jogos.

Grupo B

Grupo B da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

O Internacional está longe de viver seu melhor momento. Muito pelo contrário No último domingo (26), foi eliminado pelo Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho, em jogo marcado por cenas lamentáveis. Ainda assim, o Colorado viu o sorteio ser bem generoso. Nacional-URU e Independiente Medellín também não colocam medo em ninguém. Os uruguaios ainda conseguem se destacar bem ao nível nacional, mas quando testados longe de seus domínios não conseguem mostrar o mesmo ímpeto. Os colombianos vivem no meio da tabela do torneio local. Já o Metropolitanos-VEN é simplesmente o vice-lanterna do Campeonato Venezuelano. Não há nem o que dizer, né!? Basta o Inter ajustar alguns erros que vai sobrar nesse grupo.

Grupo C

Grupo C da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

Time mais bem treinado do futebol brasileiro, o Palmeiras vai passar de fase na Libertadores com boa dose de tranquilidade. Seus adversários não terão força para bater de frente. O Barcelona-EQU está entre os cinco piores times do Campeonato Equatoriano, o Bolívar tem a seu favor a altitude de La Paz. Vai dificultar as coisas um pouco mais quando jogar em casa, mas só. E por último o Cerro Porteño, que divide o protagonismo do futebol paraguaio com o Libertad, mas tem uma equipe muito inconstante. É um dos times que mais empatou no campeonato nacional. O Palmeiras do Abel Ferreira vai avançar sem sustos.

Grupo D

Grupo D da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

Se até agora falamos de tranquilidade para os clubes brasileiros, finalmente chegamos ao primeiro grande desafio. No Grupo D, o Fluminense terá nada mais nada menos que o River Plate pela frente. Líder do Campeonato Argentino, com apenas uma derrota nos últimos 8 jogos. Um time que ainda em sua pré-temporada nos Estados Unidos já mostrou futebol envolvente e do que é capaz. É um gigante, e vai ser um osso duro para o Tricolor.

Quem também pode apimentar a disputa com o Fluminense nesse grupo é o The Strongest-BOL. Ainda sem derrotas neste ano, o maior trunfo do time boliviano é a altitude de La Paz. Em momento melhor que o Bolívar no campeonato local, o Tigre de Achumani certamente pode complicar a vida de seus rivais. E por último, o Flu terá pela frente o Sporting Cristal-PER, equipe mais limitada do grupo.

Grupo E

Grupo E da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

Pelo Grupo E, o Corinthians terá dois rivais cascudos. Um deles é o Independiente del Valle, que em seu cartão de visitas nesta temporada derrotou o Flamengo na Recopa Sul-Americana. Time muito bem treinado, sabe o que fazer com a bola e não se intimida com a pressão de um estádio lotado. É bom ficar esperto com os equatorianos. O segundo desafio do Timão será o Argentino Juniors, time que não vive um bom momento, mas era o melhor time do Pote 3. É um franco-atirador que pode surpreender. Fechando o grupo, o time paulista terá o Liverpool-URU, sétimo colocado do Campeonato Uruguaio, pela frente, e certamente será o jogo mais fácil do grupo.

Grupo G

Grupo G da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação