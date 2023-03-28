Flamengo encara estreantes e Racing, enquanto Flu tem River Plate no caminho

Copa Libertadores da América Crédito: Divulgação / Conmebol

Os times brasileiros já conheceram parte do caminho que leva à glória eterna. Em cerimônia realizada em Luque, no Paraguai, na noite desta segunda-feira (27), a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Libertadores 2023. Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR são os clubes brasileiros que são cabeças de chave na competição. Internacional, Corinthians, Fluminense e Atlético-MG completam a lista dos representantes do Brasil no torneio. Confira os grupos!

⭐️🏆 É pela #GloriaEterna! Assim ficou a Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2023.



🤔 Quem são os favoritos?



🔜 A disputa começa na semana que vem! pic.twitter.com/tywturSvTA — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 28, 2023

Tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Mauro Silva foi o responsável por sortear os times do Pote 1, o uruguaio Diego Lugano foi designado para o Pote 2, Ricardo Tavarelli no Pote 3, e o Argentino Maxi Rodrigues ficou com os times do Pote 4.

O Flamengo caiu no Grupo A ao lado de Racing-ARG, Aucas-EQU e Ñublense (CHI). Cabeça de chave, assim como o Rubro-Negro, o Palmeiras está no Grupo C, com Barcelona-EQU, Bolívar e Cerro Porteño. Terceiro brasileiro cabeça de chave, o Athletico-PR está no Grupo G e vai disputar seus primeiros jogos com Libertad, Alianza Lima e Atlético-MG.

Os outros times brasileiros ficaram distribuídos em outras três chaves. No Grupo B o Inter tem a companhia de Nacional, Metropolitanos e Independiente Medellín. Já no Grupo D, o Fluminense terá pela frente River Plate, The Strongest e Sporting Crystal. E no Grupo E, o Corinthians vai encarar Independiente del Vale, Argentino Juniors e Liverpool-URU.