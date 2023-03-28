Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Flamengo encara estreantes e Racing, enquanto Flu tem River Plate no caminho
Libertadores

Flamengo encara estreantes e Racing, enquanto Flu tem River Plate no caminho

Sorteio dos grupos da Libertadores aconteceram na noite desta segunda-feira (27). No dia 5 de abril, a bola rola para a primeira fase da competição sul-americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2023 às 22:10

Publicado em 27 de Março de 2023 às 22:10

Copa Libertadores da América
Copa Libertadores da América Crédito: Divulgação / Conmebol
Os times brasileiros já conheceram parte do caminho que leva à glória eterna. Em cerimônia realizada em Luque, no Paraguai, na noite desta segunda-feira (27), a Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Libertadores 2023. Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR são os clubes brasileiros que são cabeças de chave na competição. Internacional, Corinthians, Fluminense e Atlético-MG completam a lista dos representantes do Brasil no torneio. Confira os grupos!  
Tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Mauro Silva foi o responsável por sortear os times do Pote 1, o uruguaio Diego Lugano foi designado para o Pote 2, Ricardo Tavarelli no Pote 3, e o Argentino Maxi Rodrigues ficou com os times do Pote 4. 
O Flamengo caiu no Grupo A ao lado de Racing-ARG, Aucas-EQU e Ñublense (CHI). Cabeça de chave, assim como o Rubro-Negro, o Palmeiras está no Grupo C, com Barcelona-EQU, Bolívar e Cerro Porteño. Terceiro brasileiro cabeça de chave, o Athletico-PR está no Grupo G e vai disputar seus primeiros jogos com Libertad, Alianza Lima e Atlético-MG.
 Os outros times brasileiros ficaram distribuídos em outras três chaves. No Grupo B o Inter tem a companhia de Nacional, Metropolitanos e Independiente Medellín. Já no Grupo D, o Fluminense terá pela frente River Plate, The Strongest e Sporting Crystal. E no Grupo E, o Corinthians vai encarar Independiente del Vale, Argentino Juniors e Liverpool-URU.
 Após o término da fase de grupos, será realizado um novo torneio. Este vai definir o caminho nas fases de mata-mata. A primeira fase da competição começa no dia 5 de abril e vai até 28 de junho. A grande decisão da principal competição do continente está marcada para o dia 11 de novembro, no Maracanã.

Veja Também

Presidente do Inter revela ameaças de morte à família; invasor é suspenso

Jorge Jesus afirma que gostaria de treinar a Seleção Brasileira

Conheça as 25 equipes campeãs da Taça Libertadores da América

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados