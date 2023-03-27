Conheça as 25 equipes campeãs da Taça Libertadores da América

Entre os argentinos, temos oito clubes campeões, sendo eles: Independiente (maior campeão), Boca Juniors, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo, Racing, Vélez e Argentinos Juniors. É o país com o maior número de títulos do torneio, com 24 conquistas ao todo.

Conhecido como "Rey de Copas", Independiente é o maior vencedor da competição com 7 títulos

Já o Brasil possui dez equipes que já levantaram a taça. São eles: Santos, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians. É o segundo país que mais venceu a competição, com 22 títulos em toda a história.