Conheça as 25 equipes campeãs da Taça Libertadores da América

Na noite desta segunda-feira (27), às 21h, a Conmebol irá realizar o sorteio da fase de grupos da Taça Libertadores 2023. Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense e Internacional representam o Brasil na competição. Ao longo da história, 25 clubes conquistaram o posto mais alto do futebol sul-americano.
Entre os argentinos, temos oito clubes campeões, sendo eles: Independiente (maior campeão), Boca Juniors, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo, Racing, Vélez e Argentinos Juniors. É o país com o maior número de títulos do torneio, com 24 conquistas ao todo.
Já o Brasil possui dez equipes que já levantaram a taça. São eles: Santos, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians. É o segundo país que mais venceu a competição, com 22 títulos em toda a história.
Confira a lista dos campeões
Independiente (ARG) - 7 títulos
Boca Juniors (ARG) - 6 títulos
Peñarol (URU) - 5 títulos
Estudiantes (ARG) - 4 títulos
River Plate (ARG) - 4 títulos
Olímpia (PAR) - 3 títulos
Santos - 3 títulos
São Paulo - 3 títulos
Nacional (URU) - 3 títulos
Grêmio - 3 títulos
Palmeiras - 3 títulos
Flamengo - 3 títulos
Internacional - 2 títulos
Atlético Nacional (COL) - 2 títulos
Cruzeiro - 2 títulos
Vasco da Gama - 1 título
Atlético Mineiro - 1 título
Corinthians - 1 título
San Lorenzo (ARG) - 1 título
Once Caldas (COL) - 1 título
LDU (ECU) - 1 título
Racing (ARG) - 1 título
Vélez (ARG) - 1 título
Argentinos Juniors (ARG) - 1 título
Colo-Colo (CHI) - 1 título
Boca Juniors (ARG) - 6 títulos
Peñarol (URU) - 5 títulos
Estudiantes (ARG) - 4 títulos
River Plate (ARG) - 4 títulos
Olímpia (PAR) - 3 títulos
Santos - 3 títulos
São Paulo - 3 títulos
Nacional (URU) - 3 títulos
Grêmio - 3 títulos
Palmeiras - 3 títulos
Flamengo - 3 títulos
Internacional - 2 títulos
Atlético Nacional (COL) - 2 títulos
Cruzeiro - 2 títulos
Vasco da Gama - 1 título
Atlético Mineiro - 1 título
Corinthians - 1 título
San Lorenzo (ARG) - 1 título
Once Caldas (COL) - 1 título
LDU (ECU) - 1 título
Racing (ARG) - 1 título
Vélez (ARG) - 1 título
Argentinos Juniors (ARG) - 1 título
Colo-Colo (CHI) - 1 título