Neymara Carvalho brilha em Pipeline e fatura 1ª etapa do Circuito Americano

Neymara Carvalho mostrou mais uma vez que vem forte para uma grande temporada. Nesta sexta-feira (3), a bodyboarder capixaba conquistou o título do Pipeline Bodyboard Challenge 2023, no Havaí, competição válida como a primeira etapa do Circuito Americano de Bodyboard.
Essa foi a terceira vez que Neymara venceu uma competição em Pipeline, local com a melhor onda do mundo para a prática de bodyboard. A capixaba garantiu que foi mais uma conquista muito especial. "Vencer aqui é sempre uma exposição muito boa para a carreira e para os patrocinadores. E eu estou super feliz porque eu também vim para promover o evento que eu faço, que é o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, em abril, e isso me deixou muito contente", afirmou em entrevista exclusiva à coluna.
Para chegar ao topo do pódio, Neymara brilhou na bateria final ao garantir uma nota 11,77. Foi o suficiente para superar Sari Ohhara (10,74), Ayaka Suzuki (9,44) e Jessica Becker (7,00).
Ao longo do dia, Neymara foi atualizando suas redes sociais e conversando com os fãs a cada bateria que avançava. No fim do dia, ela comemorou o título com nova postagem no Instagram, onde agradeceu a torcida.