Neymara Carvalho brilha em Pipeline e fatura 1ª etapa do Circuito Americano

Neymara Carvalho mostrou mais uma vez que vem forte para uma grande temporada. Nesta sexta-feira (3), a bodyboarder capixaba conquistou o título do Pipeline Bodyboard Challenge 2023, no Havaí, competição válida como a primeira etapa do Circuito Americano de Bodyboard.

Essa foi a terceira vez que Neymara venceu uma competição em Pipeline, local com a melhor onda do mundo para a prática de bodyboard. A capixaba garantiu que foi mais uma conquista muito especial. "Vencer aqui é sempre uma exposição muito boa para a carreira e para os patrocinadores. E eu estou super feliz porque eu também vim para promover o evento que eu faço, que é o ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro, em abril, e isso me deixou muito contente", afirmou em entrevista exclusiva à coluna.