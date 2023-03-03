Esquiva Falcão embarca para os EUA e intensifica treinos para luta do cinturão

Desde a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e a transição do boxe olímpico para o boxe profissional se passaram 11 anos, mas a chance de conquistar o cinturão mundial dos pesos-médios enfim se apresentou para Esquiva Falcão. E para estar 100% preparado para o dia da luta, o pugilista capixaba embarcou nesta quinta-feira (2) para os Estados Unidos, onde vai intensificar os treinos para o tão aguardado combate.

A luta contra Michael Zerafa vai acontecer na Austrália. O combate ainda não tem data definida, mas está previsto para acontecer no final do mês de abril. Até lá, Esquiva seguirá com a preparação em Los Angeles, na academia Robert Garcia.

Ainda no Aeroporto de Vitória, Esquiva se mostrou confiante para buscar a vitória. "Estou embarcando para os Estados Unidos em busca do meu grande sonho, em busca do cinturão do mundo. Depois de tanto tempo lutando e batalhando, chegou esse grande momento. Estou indo com Deus no coração, com muita fé e com a torcida brasileira também me apoiando. Chegou a hora. Bora pra cima que a vitória é certa", declarou.

Esquiva recebeu todo o apoio de sua família antes da viagem Crédito: Esquiva Falcão/Acervo Pessoal