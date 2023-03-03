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Pesos- médios

Esquiva Falcão embarca para os EUA e intensifica treinos para luta do cinturão

Duelo vai acontecer na Austrália, terra natal do adversário do pugilista capixaba. Combate ainda não tem data definida, mas está previsto para acontecer no final do mês de abril

Públicado em 

03 mar 2023 às 11:37
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Desde a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em  2012, e a transição do boxe olímpico para o boxe profissional se passaram 11 anos, mas a chance de conquistar o cinturão mundial dos pesos-médios enfim se apresentou para Esquiva Falcão. E para estar 100% preparado para o dia da luta, o pugilista capixaba embarcou nesta quinta-feira (2) para os Estados Unidos, onde vai intensificar os treinos para o tão aguardado combate.
A luta contra Michael Zerafa vai acontecer na Austrália. O combate ainda não tem data definida, mas está previsto para acontecer no final do mês de abril. Até lá, Esquiva seguirá com a preparação em Los Angeles, na academia Robert Garcia.  
Ainda no Aeroporto de Vitória, Esquiva se mostrou confiante para buscar a vitória. "Estou embarcando para os Estados Unidos em busca do meu grande sonho, em busca do cinturão do mundo. Depois de tanto tempo lutando e batalhando, chegou esse grande momento. Estou indo com Deus no coração, com muita fé e com a torcida brasileira também me apoiando. Chegou a hora. Bora pra cima que a vitória é certa", declarou. 
Esquiva recebeu todo o apoio de sua família antes da viagem
Esquiva recebeu todo o apoio de sua família antes da viagem Crédito: Esquiva Falcão/Acervo Pessoal
Pouco antes do embarque, Esquiva recebeu todo o carinho e apoio de sua família. A esposa Suellen, que está grávida, e os filhos Juan e Luísa desejaram sorte ao lutador, que está prestes a fazer a luta mais importante de sua carreira.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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