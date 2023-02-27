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Veja os valores dos ingressos de Cruzeiro x Democrata SL no Kleber Andrade

O Cruzeiro já pediu a emissão da dua para realizar o pagamento da taxa de aluguel do estádio capixaba e confirmou o preço das entradas, que já estão à venda

Públicado em 

27 fev 2023 às 16:11
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Clube mineiro já esteve no Espírito Santo em duas oportunidades
Clube mineiro espera contar com bom apoio nas arquibancadas Crédito: Thomas Santos/Staff Images
O torcedor celeste que mora no Espírito Santo vai ter a oportunidade de ver o clube de coração de volta ao Estado depois de sete anos. O Cruzeiro enfrenta o Democrata SL no Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo sábado (4), às 16h30, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.  
Nesta segunda-feira (27) foram divulgados os valores dos ingressos. Será cobrado R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia). Há também a opção de meia-entrada solidária, em que o torcedor deve levar 1 kg de alimento não perecível. As entradas já estão à venda para sócio-torcedor pela internet, respeitando a categoria de cada sócio.
Para o público em geral, a venda estará disponível no site nesta terça-feira (28), e nos pontos físicos (a partir das 14h): Lojas Ademar Cunha (Cariacica, Serra, Vila Velha e Guarapari) e Lojas Los Sports (Vila Velha, Cariacica e Serra).  
Mapa do Kleber Andrade para Cruzeiro x Democrata SL
Mapa do Kleber Andrade para Cruzeiro x Democrata SL Crédito: Divulgação
Todas as informações foram disponibilizadas pela empresa responsável pela logística da partida. De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer do (ES), os trâmites para a confirmação do jogo seguem em andamento. O Cruzeiro já solicitou a dua de pagamento para utilizar o estádio e o depósito deve ser feito em breve.
Na última vez que atuou no estádio capixaba, em janeiro de 2016, o Cruzeiro venceu o amistoso contra o Rio Branco por 2 a 0.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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