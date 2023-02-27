Veja os valores dos ingressos de Cruzeiro x Democrata SL no Kleber Andrade

Clube mineiro espera contar com bom apoio nas arquibancadas Crédito: Thomas Santos/Staff Images

O torcedor celeste que mora no Espírito Santo vai ter a oportunidade de ver o clube de coração de volta ao Estado depois de sete anos. O Cruzeiro enfrenta o Democrata SL no Kleber Andrade , em Cariacica , no próximo sábado (4), às 16h30, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.

R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia). Há também a opção de meia-entrada solidária, em que o torcedor deve levar 1 kg de alimento não perecível. As entradas já estão à venda para sócio-torcedor pela Nesta segunda-feira (27) foram divulgados os valores dos ingressos. Será cobrado. Há também a opção de meia-entrada solidária, em que o torcedor deve levar 1 kg de alimento não perecível. As entradas já estão à venda para sócio-torcedor pela internet , respeitando a categoria de cada sócio.

Para o público em geral, a venda estará disponível no site nesta terça-feira (28), e nos pontos físicos (a partir das 14h): Lojas Ademar Cunha (Cariacica, Serra, Vila Velha e Guarapari) e Lojas Los Sports (Vila Velha, Cariacica e Serra).

Mapa do Kleber Andrade para Cruzeiro x Democrata SL Crédito: Divulgação

Todas as informações foram disponibilizadas pela empresa responsável pela logística da partida. De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer do (ES), os trâmites para a confirmação do jogo seguem em andamento. O Cruzeiro já solicitou a dua de pagamento para utilizar o estádio e o depósito deve ser feito em breve.