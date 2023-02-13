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Veja os valores dos ingressos para Resende x Botafogo no Kleber Andrade

Entradas para o duelo já estão sendo vendidas on-line e chegam às lojas físicas nesta terça-feira (14)

Públicado em 

13 fev 2023 às 16:37
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Data: 21/01/2020 - ES - Cariacica - Botafogo x Vitória, amistoso realizado no Estádio Kleber Andrade, Cariacica Editoria: Esportes - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Capixabas que torcem para o Botafogo terão a chance de ver o time mais uma vez no Kleber Andrade  Crédito: Ricardo Medeiros
Estão definidos os valores dos ingressos para a partida entre Resende e Botafogo, que será disputada no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 5 de março (domingo), às 16h. As entradas vão custar R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 a meia social (1kg de alimento. Crianças até 5 anos de idade não pagam entrada. A informação foi confirmada por Fernando Paiva, proprietário da  2Sports, que realiza o evento em parceria com a R1 eventos. 
Os ingressos já estão sendo vendidos on-line no site lebillet e serão comercializados nos pontos físicos a partir desta terça-feira (14). Segue a lista: 
  • Lojas Origens  (Orla de Camburi, Praia do Canto, Shopping Vitória, Praia da Costa e Shopping Vila Velha)
  • Eletrotintas (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica) 
  • Ademar Cunha (Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari)
  • Lixo Esportes (Linhares) 
O Botafogo será o quarto time grande do Rio de Janeiro a jogar no Espírito Santo neste ano. A última vez que o Glorioso atuou no Kleber Andrade foi em janeiro de 2020, quando derrotou o Vitória por 2 a 0 em amistoso.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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