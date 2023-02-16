Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jogo duro

Flamengo mira o título da Recopa Sul-Americana para superar frustrações

Em campo já na próxima terça-feira (21) para o jogo de ida do duelo contra o Independiente Del Valle, Rubro-Negroquer dar uma resposta à sua torcida após perder a Supercopa do Brasil e ser eliminado precocemente no Mundial de Clubes

Públicado em 

16 fev 2023 às 12:17
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Gabigol afirmou que o foco do Flamengo nas próximas semanas é a Recopa
Gabigol afirmou que o foco do Flamengo nas próximas semanas é a Recopa Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O ambiente do Flamengo em 2023 definitivamente não é o esperado por jogadores, diretoria e torcedores. Acostumados à vitórias e títulos, todos estão incomodados com a perda da Supercopa do Brasil para o Palmeiras e com a eliminação precoce no Mundial de Clubes. Mais do que as derrotas, a forma como o time foi superado deixou feridas.
Após a vitória sobre o Volta Redonda na noite desta quarta-feira (15), em jogo válido pela Taça Guanabara, Gabigol, externou o sentimento do elenco com relação à disputa contra o Independiente del Vale pela Recopa Sul-Americana, que começa na próxima terça-feira (21).
“Com todo respeito ao Carioca e aos próximos times, o nosso foco é a Recopa. Precisamos dar uma resposta em jogos decisivos. Não fomos felizes na Supercopa e no Mundial, precisamos juntar todas as nossas energias e estar prontos para sermos campeões em casa na Recopa”, afirmou em entrevista ao canal Bandsports. 
Fevereiro, início de trabalho, e os jogadores se sentem pressionados a dar uma resposta. Na cultura do futebol brasileiro é exatamente isso: não há tempo a perder. De nada valem as convicções de quem escolheu um treinador. Um novo revés importante, e mais algumas atuações ruins, e a cabeça de Vitor Pereira estará a prêmio no Ninho do Urubu. E ignora-se o início de trabalho pela pressão de dar resultado imediato para aliviar o clima do ambiente.
Lógico que conquistar títulos é importante, e perder é ruim. Mas torneios de pré-temporada não podem ter o mesmo peso de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. É lá que esse Flamengo deve ter seus resultados questionados. Mas por aqui, clubes, torcidas e a própria imprensa são responsáveis por determinar "a nossa realidade". A conquista ou não da Recopa não deveriam pesar tanto para o Rubro-Negro, mas não será assim. Se Vitor Pereira não conseguir retirar o melhor de seus jogadores nos dois jogos da Recopa, o tempo vai fechar para ele. Não há dúvidas.

Independiente del Valle

Mas para ficar em paz, o Flamengo terá que superar um seguro Independiente del Valle. Um time muito organizado, e que aposta no entrosamento da base mantida do ano passado. Boa parte do time-base campeão da Sul-Americana ao derrotar o São Paulo no ano passado continua.
Em 2023 foram poucos jogos, já que o Campeonato Equatoriano não começou. Foram poucos amistosos e o título da Supercopa do Equador.  Os comandados de Martín Anselmi não são favoritos diante do Flamengo, mas podem surpreender. 

Veja Também

Veja os valores dos ingressos para Resende x Botafogo no Kleber Andrade

Erros inocentes e deficiências expostas eliminaram o Flamengo do Mundial

Fla, Flu e Vasco no Kleber Andrade geram receita líquida de R$ 3 milhões

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados