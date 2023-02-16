Flamengo mira o título da Recopa Sul-Americana para superar frustrações

Gabigol afirmou que o foco do Flamengo nas próximas semanas é a Recopa Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O ambiente do Flamengo em 2023 definitivamente não é o esperado por jogadores, diretoria e torcedores. Acostumados à vitórias e títulos, todos estão incomodados com a perda da Supercopa do Brasil para o Palmeiras e com a eliminação precoce no Mundial de Clubes . Mais do que as derrotas, a forma como o time foi superado deixou feridas.

“Com todo respeito ao Carioca e aos próximos times, o nosso foco é a Recopa. Precisamos dar uma resposta em jogos decisivos. Não fomos felizes na Supercopa e no Mundial, precisamos juntar todas as nossas energias e estar prontos para sermos campeões em casa na Recopa”, afirmou em entrevista ao canal Bandsports.

Fevereiro, início de trabalho, e os jogadores se sentem pressionados a dar uma resposta. Na cultura do futebol brasileiro é exatamente isso: não há tempo a perder. De nada valem as convicções de quem escolheu um treinador. Um novo revés importante, e mais algumas atuações ruins, e a cabeça de Vitor Pereira estará a prêmio no Ninho do Urubu. E ignora-se o início de trabalho pela pressão de dar resultado imediato para aliviar o clima do ambiente.

Lógico que conquistar títulos é importante, e perder é ruim. Mas torneios de pré-temporada não podem ter o mesmo peso de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. É lá que esse Flamengo deve ter seus resultados questionados. Mas por aqui, clubes, torcidas e a própria imprensa são responsáveis por determinar "a nossa realidade". A conquista ou não da Recopa não deveriam pesar tanto para o Rubro-Negro, mas não será assim. Se Vitor Pereira não conseguir retirar o melhor de seus jogadores nos dois jogos da Recopa, o tempo vai fechar para ele. Não há dúvidas.

Independiente del Valle

Mas para ficar em paz, o Flamengo terá que superar um seguro Independiente del Valle. Um time muito organizado, e que aposta no entrosamento da base mantida do ano passado. Boa parte do time-base campeão da Sul-Americana ao derrotar o São Paulo no ano passado continua.