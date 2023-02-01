Fla, Flu e Vasco no Kleber Andrade geram receita líquida de R$ 3 milhões

Torcedores de Flamengo. Fluminense e Vasco compareceram em peso ao Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira, Ricardo Medeiros e Carlos Alberto Silva

O Kleber Andrade, em Cariacica, abriu suas portas para três partidas válidas pelo Campeonato Carioca nas últimas duas semanas. Flamengo, Fluminense e Vasco movimentaram milhares de pessoas nas arquibancadas e milhões em dinheiro. Ao todo, os jogos geraram receita líquida de R$ 2.989.276,61 para os responsáveis pela realização do evento.

O valor da receita líquida só não é maior para a organização dos eventos por conta das várias despesas para a realização da partida, entre elas taxas para as federações de futebol. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) arrecadou R$ 557.157,10 em taxas nos três jogos. Já a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), entre taxa, imposto e sua despesa operacional, recebeu R$ 275.172,15.

Responsável pela administração do estádio, a Sesport recebeu R$ 77.916,50 pelo aluguel da principal praça esportiva do Espírito Santo.