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Dinheiro

Fla, Flu e Vasco no Kleber Andrade geram receita líquida de R$ 3 milhões

Mais de 46 mil torcedores movimentaram a principal praça esportiva do Espírito Santo nos jogos dos times cariocas. Com o aluguel do estádio, a Secretaria de Esportes arrecadou R$ 77.916,50

Públicado em 

01 fev 2023 às 16:31
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Torcedores de Flamengo. Fluminense e Vasco compareceram em peso ao Kleber Andrade
Torcedores de Flamengo. Fluminense e Vasco compareceram em peso ao Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira, Ricardo Medeiros e Carlos Alberto Silva
O Kleber Andrade, em Cariacica, abriu suas portas para três partidas válidas pelo Campeonato Carioca nas últimas duas semanas. Flamengo, Fluminense e Vasco movimentaram milhares de pessoas nas arquibancadas e milhões em dinheiro. Ao todo, os jogos geraram receita líquida de R$ 2.989.276,61 para os responsáveis pela realização do evento.
De acordo com às informações dos borderôs (boletins financeiros) dos jogos, Vasco 1 x 2 Volta Redonda, com público de 19.600 torcedores, rendeu R$ 1.641.699,50. Madureira 0 x 0 Flamengo, teve 15.209 pessoas nas arquibancadas, e gerou receita líquida de R$ 1.362,971,76. Já Madureira 0 x 1 Fluminense resultou em R$ 123.208,87 de renda líquida.
O valor da receita líquida só não é maior para a organização dos eventos por conta das várias despesas para a realização da partida, entre elas taxas para as federações de futebol. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) arrecadou R$ 557.157,10 em taxas nos três jogos. Já a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), entre taxa, imposto e sua despesa operacional, recebeu R$ 275.172,15.
Responsável pela administração do estádio, a Sesport recebeu R$ 77.916,50 pelo aluguel da principal praça esportiva do Espírito Santo.  
Por enquanto não há a expectativa de uma nova partida de times de fora do ES nos próximos dias. Em conversa com a coluna, o staff do Vasco lamentou a derrota para o Volta Redonda, mas se mostrou muito satisfeito com a recepção que o time teve no Estado e com a festa da torcida nas arquibancadas. O que faz com que o time não descarte voltar ao Estado.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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