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Cenas Lamentáveis

Casos de violência no futebol precisam urgentemente de punição exemplar

Cenas como as que foram vistas no Beira-Rio são inaceitáveis! Envolvidos podem ser facilmente identificados pelas imagens. Cabe aos órgãos responsáveis cumprirem a lei

Publicado em 27 de Março de 2023 às 10:17

Públicado em 

27 mar 2023 às 10:17
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Torcedor do Internacional invadiu o gramado do Beira-Rio com uma criança no colo e agrediu jogador do Caxias
Torcedor do Internacional invadiu o gramado do Beira-Rio com uma criança no colo e agrediu jogador do Caxias Crédito: Premiere/Reprodução
Infelizmente cenas lamentáveis ocorrem com bastante frequência no futebol brasileiro. Mas quando você acha que todo tipo de episódio já aconteceu, surge algo capaz de surpreender negativamente. Neste domingo (26), na partida entre Internacional e Caxias, válida pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho, em uma confusão generalizada, um torcedor invadiu o gramado do estádio com uma criança no colo e agrediu o jogador Dudu Mandai, do Caxias.
O torcedor irresponsável que invade o gramado segurando a criança é o responsável pela cena mais impactante do episódio, mas tudo começou com troca de agressões entre os atletas das duas equipes, após o Internacional ser eliminado da competição estadual pelo Caxias dentro de sua própria casa e diante de seus torcedores.
Os jogadores do Caxias comemoravam o resultado em frente à torcida do Inter. Nada que não pertença ao futebol. Não é justificativa para que os jogadores e torcedores colorados se sentissem no direito de cobrar satisfação com agressão. E como pode um torcedor ter acesso tão facilmente ao gramado? Onde estavam os seguranças?
Isso acontece porque o ambiente do futebol é visto como confortável para pessoas que recorrem à violência. A certeza da impunidade faz com que jogadores, torcedores, dirigentes de clubes sintam-se à vontade para partiram para a agressão quando acham que devem. O que é um absurdo. Estádios de futebol devem ser lugar de festa e diversão. Ganhar ou perder faz parte do esporte. Lidar com a derrota de maneira agressiva é inaceitável.
É o tipo de situação que para acabar precisa de punições exemplares. E não há porque isso não possa acontecer. Uma vez que se tratando de jogadores ou torcedores, os indivíduos são facilmente identificados pelas câmeras. Então cabe identificar os responsáveis e aplicar as punições cabíveis na esfera esportiva e na esfera criminal. 

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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