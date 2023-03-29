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Confira os duelos da terceira fase da Copa do Brasil 2023

Sorteio realizado na sede da CBF, na tarde desta quarta-feira (29), revelou os embates entre as 32 equipes que lutam pela taça da competição
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 mar 2023 às 15:32

Publicado em 29 de Março de 2023 às 15:32

Sorteio da Copa do Brasil aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), na sede da CBF
Sorteio da Copa do Brasil aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), na sede da CBF Crédito: Reprodução / CBF TV
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteou na tarde desta quarta-feira (29), os 16 duelos da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Nos potes, entraram na disputa os times oriundos da Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG e Fortaleza), e também o São Paulo, classificado via Brasileirão 2022, Cruzeiro (que garantiu vaga após o acesso da Série B), Sport, via Copa do Nordeste e o Paysandu, classificado pela Copa Verde.
Os demais clubes se classificaram em jogos disputados entre 01/03 e 16/03, pela primeira e segunda fase. Os potes estavam separados da seguinte forma: 
  • Pote A: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba;
  • Pote B: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA;
Após o sorteio dos confrontos, a CBF também já definiu os mandos de campo também por sorteio. Confira como ficaram os duelos. O time à direita faz o segundo jogo em casa.

Terceira fase da Copa do Brasil

  • Botafogo-SP x Santos
  • Nova Iguaçu x América-MG
  • Coritiba x Sport
  • Náutico x Cruzeiro
  • Atlético-MG x Brasil de Pelotas-RS
  • Volta Redonda x Bahia
  • Ypiranga-RS x Botafogo
  • ABC-RN x Grêmio
  • Maringá-PR x Flamengo
  • São Paulo x Ituano-SP
  • Fluminense x Paysandu
  • Remo x Corinthians
  • Internacional x CSA-AL
  • Fortaleza x Águia de Marabá-PA
  • CRB-AL x Athletico-PR
  • Palmeiras x Tombense

Premiação valiosa

Diferente das fases iniciais, a terceira fase funciona com o sistema de jogos de ida e de volta, sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Caso as equipes empatem no saldo das duas partidas, a decisão vai para os pênaltis. A ordem dos embates também será definida via sorteio, e apenas estádios com capacidade a partir de dez mil torcedores serão permitidos. A CBF divulgou que as datas reservadas para os jogos são os dias 12 (ida) e 26 de abril (volta).
Quem se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil garante uma premiação de R$ 3,3 milhões. Como disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase e por estarem na Série A, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba e Grêmio acumulam uma premiação de R$ 5,2 milhões.
Presentes na Série B, CRB, Tombense, Ituano, Botafogo-SP e ABC somaram até agora R$ 4,75 milhões em cotas, enquanto Náutico, Remo, Volta Redonda, Ypiranga-RS, CSA, Águia de Marabá, Nova Iguaçu, Maringá e Brasil de Pelotas faturaram R$ 3,75 milhões.
Já Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu largam com R$ 2,1 milhões, já que entraram só nessa fase da competição.

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