Confira os duelos da terceira fase da Copa do Brasil 2023

Sorteio da Copa do Brasil aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), na sede da CBF Crédito: Reprodução / CBF TV

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteou na tarde desta quarta-feira (29), os 16 duelos da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro . Nos potes, entraram na disputa os times oriundos da Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG e Fortaleza), e também o São Paulo, classificado via Brasileirão 2022, Cruzeiro (que garantiu vaga após o acesso da Série B), Sport, via Copa do Nordeste e o Paysandu, classificado pela Copa Verde.

Os demais clubes se classificaram em jogos disputados entre 01/03 e 16/03, pela primeira e segunda fase. Os potes estavam separados da seguinte forma:

Pote A: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba;

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba; Pote B: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA;



Após o sorteio dos confrontos, a CBF também já definiu os mandos de campo também por sorteio. Confira como ficaram os duelos. O time à direita faz o segundo jogo em casa.

Terceira fase da Copa do Brasil

Botafogo-SP x Santos

Nova Iguaçu x América-MG

Coritiba x Sport

Náutico x Cruzeiro

Atlético-MG x Brasil de Pelotas-RS

Volta Redonda x Bahia

Ypiranga-RS x Botafogo

ABC-RN x Grêmio

Maringá-PR x Flamengo

São Paulo x Ituano-SP

Fluminense x Paysandu

Remo x Corinthians

Internacional x CSA-AL

Fortaleza x Águia de Marabá-PA

CRB-AL x Athletico-PR

Palmeiras x Tombense

🔥 AGORA É PRA VALER! O sorteio definiu os 16 confrontos da terceira fase da #CopaBetanodoBrasil! Gostou do adversário do seu time?



Daqui a pouco rola o sorteio dos mandos… pic.twitter.com/BxvD8qJFWq — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) March 29, 2023

Premiação valiosa

Diferente das fases iniciais, a terceira fase funciona com o sistema de jogos de ida e de volta, sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Caso as equipes empatem no saldo das duas partidas, a decisão vai para os pênaltis. A ordem dos embates também será definida via sorteio, e apenas estádios com capacidade a partir de dez mil torcedores serão permitidos. A CBF divulgou que as datas reservadas para os jogos são os dias 12 (ida) e 26 de abril (volta).

Quem se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil garante uma premiação de R$ 3,3 milhões. Como disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase e por estarem na Série A, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba e Grêmio acumulam uma premiação de R$ 5,2 milhões.

Presentes na Série B, CRB, Tombense, Ituano, Botafogo-SP e ABC somaram até agora R$ 4,75 milhões em cotas, enquanto Náutico, Remo, Volta Redonda, Ypiranga-RS, CSA, Águia de Marabá, Nova Iguaçu, Maringá e Brasil de Pelotas faturaram R$ 3,75 milhões.