Neymar ‘chora’ ao perder R$ 5,6 milhões em site de apostas

Não tá fácil pra ninguém. Dono de uma extraordinária conta bancária, Neymar sofreu mais uma perda milionária no mundo da internet. Após ter seu Twitter hackeado na tarde de terça-feira (28), o atacante do Paris Saint-Germain perdeu cerca de 1 milhão de euros, o equivalente a R$ 5,6 milhões, em um site de apostas. Veja o vídeo acima.

O momento do prejuízo de Neymar foi registrado durante uma live em seu canal e a imagem correu o mundo.