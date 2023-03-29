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Será que fez falta?

Neymar ‘chora’ ao perder R$ 5,6 milhões em site de apostas

Se recuperando de lesão, o craque brasileiro decidiu abrir uma live para registrar uma aposta on-line, mas acabou sofrendo um prejuízo de 1 milhão de euros
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 mar 2023 às 12:38

Publicado em 29 de Março de 2023 às 12:38

Não tá fácil pra ninguém. Dono de uma extraordinária conta bancária, Neymar sofreu mais uma perda milionária no mundo da internet. Após ter seu Twitter hackeado na tarde de terça-feira (28), o atacante do Paris Saint-Germain perdeu cerca de 1 milhão de euros, o equivalente a R$ 5,6 milhões, em um site de apostas. Veja o vídeo acima.
O momento do prejuízo de Neymar foi registrado durante uma live em seu canal e a imagem correu o mundo.
Simulando um choro desesperado, Neymar foi zoado por amigos e fãs que acompanhavam a live. Apesar do prejuízo, o craque sorriu e brincou com a situação, deixando claro que não se abalou com a perda. Antes de encerrar o vídeo ao vivo, o jogador prometeu fazer um vídeo no YouTube sobre o acontecido.

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