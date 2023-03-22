Brasil lidera ranking mundial de mais jogos suspeitos de manipulação em 2022

O Brasil lidera o ranking mundial de mais jogos suspeitos de manipulação de resultados em 2022 com larga vantagem. A Sportradar, empresa de tecnologia esportiva, publicou um relatório sobre suspeitas de manipulação em eventos esportivos de todo o mundo em 2022.
O levantamento aponta que 775 partidas de futebol são suspeitas de manipulação de resultados. Dos 775 jogos, 225 aconteceram na América do Sul e 152 foram disputados no Brasil - o segundo colocado no ranking é a Rússia, com 92.
O segundo país sul-americano no ranking é a Argentina, com 39, no sétimo lugar.
Veja o ranking global de jogos suspeitos em 2022
- 1º Brasil - 152
- 2º Rússia - 92
- 3º República Tcheca - 56
- 4º Cazaquistão - 43
- 5º China - 41
- 6º Grécia - 40
- 7° Argentina - 39
- 8º Filipinas - 37
- 9º Polônia - 36
- 10º Tailândia - 35
Futebol é o esporte favorito dos manipuladores
O futebol é o esporte com mais eventos com possível manipulação com 775 partidas suspeitas em 2022. O número representa 63,9% de todo o relatório da Sportradar.
As partidas suspeitas são geralmente de divisões inferiores, sendo 52% das partidas suspeitas de futebol são de terceira divisão ou abaixo.