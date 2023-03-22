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Para apostas esportivas

Brasil lidera ranking mundial de mais jogos suspeitos de manipulação em 2022

Levantamento aponta que 775 partidas de futebol são suspeitas de manipulação de resultados ao redor do mundo, sendo 152 só no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2023 às 12:21

Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:21

Torcida
Dos jogos manipulados, 225 aconteceram na América do Sul Crédito: Pixabay
O Brasil lidera o ranking mundial de mais jogos suspeitos de manipulação de resultados em 2022 com larga vantagem. A Sportradar, empresa de tecnologia esportiva, publicou um relatório sobre suspeitas de manipulação em eventos esportivos de todo o mundo em 2022.
O levantamento aponta que 775 partidas de futebol são suspeitas de manipulação de resultados. Dos 775 jogos, 225 aconteceram na América do Sul e 152 foram disputados no Brasil - o segundo colocado no ranking é a Rússia, com 92.
O segundo país sul-americano no ranking é a Argentina, com 39, no sétimo lugar.

Veja o ranking global de jogos suspeitos em 2022

  • 1º Brasil - 152
  •  Rússia - 92
  •  República Tcheca - 56
  • 4º Cazaquistão - 43
  •  China - 41
  • 6º Grécia - 40
  • Argentina - 39
  • 8º Filipinas - 37
  • Polônia - 36
  • 10º Tailândia - 35

Futebol é o esporte favorito dos manipuladores

O futebol é o esporte com mais eventos com possível manipulação com 775 partidas suspeitas em 2022. O número representa 63,9% de todo o relatório da Sportradar.
As partidas suspeitas são geralmente de divisões inferiores, sendo 52% das partidas suspeitas de futebol são de terceira divisão ou abaixo.

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