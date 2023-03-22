Brasil lidera ranking mundial de mais jogos suspeitos de manipulação em 2022

Dos jogos manipulados, 225 aconteceram na América do Sul Crédito: Pixabay

O Brasil lidera o ranking mundial de mais jogos suspeitos de manipulação de resultados em 2022 com larga vantagem. A Sportradar, empresa de tecnologia esportiva, publicou um relatório sobre suspeitas de manipulação em eventos esportivos de todo o mundo em 2022.

O levantamento aponta que 775 partidas de futebol são suspeitas de manipulação de resultados. Dos 775 jogos, 225 aconteceram na América do Sul e 152 foram disputados no Brasil - o segundo colocado no ranking é a Rússia, com 92.

O segundo país sul-americano no ranking é a Argentina, com 39, no sétimo lugar.

Veja o ranking global de jogos suspeitos em 2022

1º Brasil - 152

Brasil - 152 2º Rússia - 92



Rússia - 92 3º República Tcheca - 56



República Tcheca - 56 4º Cazaquistão - 43



Cazaquistão - 43 5º China - 41



China - 41 6º Grécia - 40



Grécia - 40 7° Argentina - 39



Argentina - 39 8º Filipinas - 37

Filipinas - 37 9º Polônia - 36

Polônia - 36 10º Tailândia - 35

Futebol é o esporte favorito dos manipuladores

O futebol é o esporte com mais eventos com possível manipulação com 775 partidas suspeitas em 2022. O número representa 63,9% de todo o relatório da Sportradar.