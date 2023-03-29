Tudo que você precisa saber sobre sorteio da Copa do Brasil

A cobiçada taça da Copa do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteia nesta quarta-feira (29), às 14h, os 16 duelos da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Nos potes, entram na disputa os times oriundos da Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG e Fortaleza), e também o São Paulo, classificado via Brasileirão 2022, Cruzeiro (que garantiu vaga após o acesso da Série B), Sport, via Copa do Nordeste e o Paysandu, classificado pela Copa Verde.

Os demais clubes se classificaram em jogos disputados entre 01/03 e 16/03, pela primeira e segunda fase.

Os potes

Os 32 clubes serão distribuídos em dois potes. No Pote A, serão colocados os 16 times com melhor colocação no ranking da CBF, que enfrentaram os adversários do Pote B.

Pote A: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba;

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba; Pote B: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

Diferente das fases iniciais, a terceira fase funciona com o sistema de jogos de ida e de volta, sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Caso as equipes empatem no saldo das duas partidas, a decisão vai para os pênaltis. A ordem dos embates também será definida via sorteio, e apenas estádios com capacidade a partir de dez mil torcedores serão permitidos. A CBF divulgou que as datas reservadas para os jogos são os dias 12 (ida) e 26 de abril (volta).

Premiação

Quem se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil garante uma premiação de R$ 3,3 milhões. Como disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase e por estarem na Série A, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba e Grêmio acumulam uma premiação de R$ 5,2 milhões.

Presentes na Série B, CRB, Tombense, Ituano, Botafogo-SP e ABC somaram até agora R$ 4,75 milhões em cotas, enquanto Náutico, Remo, Volta Redonda, Ypiranga-RS, CSA, Águia de Marabá, Nova Iguaçu, Maringá e Brasil de Pelotas faturaram R$ 3,75 milhões.

Já Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu largam com R$ 2,1 milhões, já que entraram só nessa fase da competição.

Transmissão do sorteio