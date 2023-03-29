Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Tudo que você precisa saber sobre sorteio da Copa do Brasil
Futebol

Tudo que você precisa saber sobre sorteio da Copa do Brasil

Sorteio dos 16 confrontos da terceira fase acontece a partir de 14h desta quarta-feira (29). Confira onde assistir, quais times estão em cada pote e premiação da competição
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

29 mar 2023 às 10:28

Publicado em 29 de Março de 2023 às 10:28

A cobiçada taça da Copa do Brasil
A cobiçada taça da Copa do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteia nesta quarta-feira (29), às 14h, os 16 duelos da terceira fase da Copa do Brasil, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Nos potes, entram na disputa os times oriundos da Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG e Fortaleza), e também o São Paulo, classificado via Brasileirão 2022, Cruzeiro (que garantiu vaga após o acesso da Série B), Sport, via Copa do Nordeste e o Paysandu, classificado pela Copa Verde.
Os demais clubes se classificaram em jogos disputados entre 01/03 e 16/03, pela primeira e segunda fase. 

Os potes

Os 32 clubes serão distribuídos em dois potes. No Pote A, serão colocados os 16 times com melhor colocação no ranking da CBF, que enfrentaram os adversários do Pote B.
  • Pote A: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba;
  • Pote B: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.
Diferente das fases iniciais, a terceira fase funciona com o sistema de jogos de ida e de volta, sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Caso as equipes empatem no saldo das duas partidas, a decisão vai para os pênaltis. A ordem dos embates também será definida via sorteio, e apenas estádios com capacidade a partir de dez mil torcedores serão permitidos. A CBF divulgou que as datas reservadas para os jogos são os dias 12 (ida) e 26 de abril (volta).

Premiação

Quem se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil garante uma premiação de R$ 3,3 milhões. Como disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase e por estarem na Série A, Santos, América-MG, Bahia, Botafogo, Coritiba e Grêmio acumulam uma premiação de R$ 5,2 milhões.
Presentes na Série B, CRB, Tombense, Ituano, Botafogo-SP e ABC somaram até agora R$ 4,75 milhões em cotas, enquanto Náutico, Remo, Volta Redonda, Ypiranga-RS, CSA, Águia de Marabá, Nova Iguaçu, Maringá e Brasil de Pelotas faturaram R$ 3,75 milhões.
Já Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu largam com R$ 2,1 milhões, já que entraram só nessa fase da competição.

Transmissão do sorteio

O sorteio da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da competição no YouTube (@copadobrasilcbf), pelo SporTV e também pelo ge.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Sorteio da Libertadores sorriu para Flamengo, Palmeiras e Internacional

Flamengo encara estreantes e Racing, enquanto Flu tem River Plate no caminho

Conheça as 25 equipes campeãs da Taça Libertadores da América

800 gols, lágrimas e festa na bancada; a coroação de Messi pela Argentina

CR7 celebra recorde de jogador com mais partidas por seleção: 'Orgulhoso'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados