CR7 celebra recorde de jogador com mais partidas por seleção: 'Orgulhoso'

Cristiano marcou o 100º gol por Portugal na noite desta quinta-feira (25) Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Mesmo atuando no pouco prestigiado futebol árabe e longe de exibir os desempenhos incontestáveis que já teve um dia, Cristiano Ronaldo continua batendo recordes. O mais recente foi alcançado na quinta-feira (23), durante a vitória por 4 a 0 de Portugal sobre Lichtenstein , pela primeira rodada das eliminatórias da Eurocopa, em partida que fez o craque português se isolar como o jogador de futebol com mais jogos por uma seleção, marca bastante celebrada por ele.

"Sensações tão boas por voltar a jogar e marcar pela nossa seleção, e num estádio tão especial para mim", afirmou em publicação nas redes sociais, referindo-se ao Estádio de Alvalade, pertencente ao Sporting, time no qual começou a carreira. "Orgulhoso por ser o jogador mais internacional de todos os tempos", completou.

Ronaldo já era o atleta com mais partidas por seleções, mas estava empatado com o atacante Bader Al-Mutawa, do Kuwait. Ao entrar em campo em Alvalade, na quinta-feira, completou o 197º jogo por Portugal e colocou-se como único dono do recorde. Além disso, com os dois gols que marcou contra Liechtenstein, tornou-se o primeiro jogador a alcançar 100 gols em partidas oficiais por uma seleção.

O atacante ainda é uma das marcas mais poderosas do futebol, mas sua continuidade na seleção era incerta por sua idade e pelo fato de estar longe dos holofotes das principais ligas europeias De qualquer forma, vem mantendo os bons números de sempre em sua experiência na Arábia Saudita, onde defende o Al-Nassr. Em dez jogos, marcou nove gols e deu duas assistências. Por isso, e também por sua experiência, foi convocado por Roberto Martínez, que assumiu o comando de Portugal após a saída de Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo viveu um final de 2022 com doses de polêmica e frustração. Quando já havia se juntado à seleção portuguesa para se preparar para a Copa do Mundo , em novembro, rescindiu o contrato que tinha com o Manchester United, clube no qual teve desentendimentos com o técnico Erik Ten Hag por não ser tão utilizado quanto gostaria.

Durante a disputa do Mundial, foi titular ao longo de toda a fase de grupos e provocou uma situação desconfortável ao reclamar de ser substituído no jogo contra a Coreia do Sul, pela terceira rodada. Então, perdeu a posição para o jovem Gonçalo Ramos a partir do início do mata-mata.

Logo nas oitavas, viu Gonçalo marcar três gols na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça e só entrou na segunda metade da etapa final. Nas semifinais, contra o Marrocos, começou no banco novamente, entrou no início do segundo tempo e não conseguiu evitar a eliminação com derrota por 1 a 0.