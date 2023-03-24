  • Confira onde assistir aos estaduais e duelos de seleções no fim de semana
Programação

Confira onde assistir aos estaduais e duelos de seleções no fim de semana

Acompanhe os principais campeonatos estaduais e também as partidas amistosas e eliminatórias de seleções ao redor do mundo

Publicado em 24 de Março de 2023 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2023 às 09:32
Seleção Brasileira tem seu primeiro compromisso pós Copa do Mundo diante do Marrocos
Seleção Brasileira tem seu primeiro compromisso pós Copa do Mundo diante do Marrocos

Campeonato Capixaba - Quartas de Final (volta)

  • Real Noroeste (2) x (1) Serra
    Quando:     sexta-feira (24), às 19h45
    Onde: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Nova Venécia (2) x (2) Rio Branco
    Quando:     sábado (25), às 15h
    Onde: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Vitória (2) x (1) Estrela do Norte
    Quando: domingo (26), às 16h
    Onde: Salvador Costa, Vitória
    Transmissão: TVE Espírito Santo

Campeonato Gaúcho - Semifinal (volta)

  • Grêmio (1) x (2) Ypiranga-RS
    Quando:     sábado (25), às 16h30
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Transmissão: Globo (RS)

  • Internacional (1) x (1) Caxias
    Quando:     domingo (26), às 18h
    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Amistosos entre seleções

  • Marrocos x Brasil
    Quando:     sábado (25), às 19h
    Local: Tânger, Marrocos
    Transmissão: Star+ (streaming), ESPN e Band

  • Alemanha x Peru
    Quando:     sábado (25), às 16h45
    Local: Mewa Arena, Alemanha
    Transmissão: Star+ (streaming)

