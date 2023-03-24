Confira onde assistir aos estaduais e duelos de seleções no fim de semana

Campeonato Capixaba - Quartas de Final (volta)
- Real Noroeste (2) x (1) Serra
Quando: sexta-feira (24), às 19h45
Onde: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Nova Venécia (2) x (2) Rio Branco
Quando: sábado (25), às 15h
Onde: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Vitória (2) x (1) Estrela do Norte
Quando: domingo (26), às 16h
Onde: Salvador Costa, Vitória
Transmissão: TVE Espírito Santo
Campeonato Gaúcho - Semifinal (volta)
- Grêmio (1) x (2) Ypiranga-RS
Quando: sábado (25), às 16h30
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: Globo (RS)
- Internacional (1) x (1) Caxias
Quando: domingo (26), às 18h
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Amistosos entre seleções
- Marrocos x Brasil
Quando: sábado (25), às 19h
Local: Tânger, Marrocos
Transmissão: Star+ (streaming), ESPN e Band
- Alemanha x Peru
Quando: sábado (25), às 16h45
Local: Mewa Arena, Alemanha
Transmissão: Star+ (streaming)