800 gols, lágrimas e festa na bancada; a coroação de Messi pela Argentina

Messi chegou aos 800 gols na carreira diante de 83 mil torcedores Crédito: AFA Seleccion

Herói do terceiro título mundial e maior ídolo da geração atual da Argentina, Lionel Messi chegou ao gol de número 800 em sua carreira e o 99º por sua seleção, durante o amistoso em que os Hermanos venceram o Panamá por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (23).

Diante de 83 mil torcedores alvoroçados no Monumental com a primeira aparição de sua seleção após a Copa do Mundo, a Argentina promoveu uma grande festa em campo e nas arquibancadas para coroar a conquista.

Lionel pediu a palavra e usou o microfone do estádio para expressar o que sentia diante de seus companheiros e torcedores.

“Eu sei que hoje é um dia nosso, que é o dia em que estamos festejando os campeões. Mas não quero esquecer de todos aqueles colegas que tive anteriormente, que também fizemos o nosso melhor para tentar conseguir a Copa do Mundo. Infelizmente não conseguimos, estivemos muito perto nos dois, tanto a Copa América quanto a Copa do Mundo. Mas eles merecem o respeito de todo o povo argentino porque deixaram tudo pela camisa.

Queremos agradecer a vocês pelo carinho temos recebido. Dizemos isso há muito tempo, que faríamos de tudo para a Copa. Pessoalmente, sempre sonhei com este momento, poder festejar com vocês, poder vir ao meu país para levantar uma Copa América, a Finalíssima como fizemos, e a maior, a Copa do Mundo.

Demoramos muito tempo para ganhá-la. E não sabemos quanto tempo vai demorar para ganhar novamente. Espero que não passe tanto tempo, mas ficou provado que é muito difícil. Depende de muitas coisas, não só de um grupo, uma grande equipe. Às vezes por detalhes não se pode conseguir. Vamos desfrutar da terceira. Muito obrigado a todos”, disse Messi.

O atacante já vivia dias mágicos desde a chegada a Argentina. Torcedores lotaram as ruas ao redor do restaurante onde o craque jantava com a família e também tietaram o camisa 10 no trânsito de Buenos Aires. A noite de quinta-feira foi ainda mais especial, saudado desde o aquecimento ao apito final da partida, Messi se emocionou ao lado dos companheiros Di María, ‘Dibu’ Martínez, além do treinador Scaloni.

Aquele que era contestado por não faturar títulos com sua seleção, foi aclamado após os troféus da Copa América de 2021 e o Mundial de 2022, provando que tinha uma missão a cumprir com a Albiceleste.