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'Ainda tenho muito para dar'

Cristiano Ronaldo diz que cogitou se aposentar da seleção de Portugal

Português já havia afirmado que não jogaria mais por sua seleção após a Copa do Mundo do Catar, mas voltou atrás em sua decisão após ser convocado para as eliminatórias da Euro 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2023 às 11:16

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:16

O jogador Cristiano Ronaldo, de Portugal, no aquecimento antes do início da partida com a Suíça
O jogador Cristiano Ronaldo, de Portugal, é o principal atleta de sua seleção  Crédito: NATACHA PISARENKO/AP
O atacante Cristiano Ronaldo, de 38 anos, revelou que pensou em se aposentar da seleção portuguesa. Ele disse em entrevista coletiva que cogitou não jogar mais pela equipe após a eliminação na Copa do Mundo de 2022. O jogador virou reserva durante o Mundial do Catar e entrou no segundo tempo na derrota das quartas de final contra o Marrocos.
Ele ficou feliz ao ser convocado pelo técnico Roberto Martínez. O treinador assumiu o comando no início do ano, no lugar de Fernando Santos. Cristiano também afirmou que ainda tem muito a oferecer para a seleção e que as dificuldades o tornaram um homem melhor.
"Não vou mentir, tive que colocar tudo na balança. Tive bastante tempo para pensar, refleti com a minha família e chegamos à conclusão de que, independentemente da dificuldade, não podemos jogar a toalha no chão", afirmou.
"Estou muito contente por voltar, o treinador conta comigo, e percebi que ainda tenho muito para dar à seleção", complementou Cristiano.
Cristiano Ronaldo também falou sobre outros contratempos que teve recentemente em sua vida. Nesse período, ele também teve a perda de um filho e a rescisao contratual com o Manchester United.
"Tudo o que acontece na vida tem uma razão para acontecer. E eu agradeço. Muitas vezes é importante passar por algumas coisas para poder ver realmente quem está ao meu lado, quem quer o bem do Cristiano. Porque é em uma fase difícil que vemos quem está ao seu lado. Houve uma fase menos boa na minha carreira, a nível pessoal primeiro e depois a nível profissional. (...) Por isso, agradeço por passar por algumas dificuldades porque, quando estamos no topo da montanha, é difícil ver o que está embaixo", declarou.
"Posso dizer que estou cada vez mais preparado como jogador, mas também como ser humano. Pra mim, foi um aprendizado bem grande. Nunca tinha passado por algumas coisas que passei nesses meses e graças a Deus consegui ver muitas coisas e agradeço por isso. Estou um homem melhor."
Portugal está no grupo J das eliminatórias da Eurocopa, com Bósnia e Herzegovina, Eslováquia, Islândia, Liechtenstein e Luxemburgo. Nessa primeira Data Fifa, os portugueses enfrentam os últimos dois na quinta-feira (23) e no domingo (26), respectivamente.

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