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Futebol Feminino

Troféu da Copa do Mundo Feminina é exibido no Cristo Redentor

Um dos maiores símbolos do País, o monumento no alto do Morro do Corcovado foi o local escolhido para registrar a chegada do troféu durante o "Tour da Taça"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2023 às 10:36

Publicado em 29 de Março de 2023 às 10:36

Após sair do Rio, o troféu da Copa do Mundo Feminina vai para Buenos Aires, na Argentina
Após sair do Rio, o troféu da Copa do Mundo Feminina vai para Buenos Aires, na Argentina Crédito: @seleçãofemininadefutebol
O troféu da Copa do Mundo Feminina é do Brasil - pelo menos até a quinta-feira (30). A taça original, que será entregue pela Fifa à seleção campeã no meio do ano, foi exibida em frente ao Cristo Redentor no início da manhã desta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro. Um dos maiores símbolos do País, o monumento no alto do Morro do Corcovado foi o local escolhido para registrar a chegada do troféu durante o "Tour da Taça".
A passagem pelo Brasil, porém, será rápida. O troféu ficará no País até esta quinta-feira, apenas na cidade do Rio. E o público em geral só teve a chance de posar para fotos no alto do Corcovado na manhã desta quarta - a taça, agora, ficará restrita a eventos fechados.
O "Tour da Taça" acontece pelos 32 países que disputarão o Mundial. Do Rio, o troféu irá para Buenos Aires, na Argentina. Antes, passou por Abuja (Nigéria), Lusaka (Zâmbia), Johanesburgo (África do Sul), Rabat (Marrocos), Xangai (China), Hanói (Vietnã), Manila (Filipinas), Seul (Coreia do Sul) e Tóquio (Japão).
A Copa do Mundo Feminina será organizada em conjunto por Austrália e Nova Zelândia a partir de 20 de julho. Na primeira fase, o Brasil jogará com Panamá, França e Jamaica. A seleção brasileira vai em busca de seu primeiro título.
O Brasil também vive a expectativa de sediar o próximo Mundial, em 2027. A CBF lançou a candidatura oficial do País este mês, durante o Congresso da Fifa, realizado em Ruanda. O governo federal é parceiro da iniciativa.
Presente no Corcovado para o "Tour da Taça", a ex-jogadora da seleção Formiga disse estar torcendo para que a competição venha para o País. "Estou torcendo muito que o Brasil realmente abrace essa oportunidade de trazer a Copa pra cá. Não é só um sonho meu, mas de muitas outras meninas. Estar próximo de nosso torcedor é maravilhoso, assim como foi a Olimpíada aqui, então eu espero que todos que estejam envolvidos tenham um empenho 100% para que realmente vire realidade", afirmou. A definição da sede deverá acontecer no próximo ano.

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