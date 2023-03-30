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Na bronca

Após críticas de jornal argentino, Richarlison se defende: 'Uma vergonha'

Jornal argentino havia divulgado que o argentino Cristian Romero e Richarlison teriam dado um ultimato na diretoria dos Spurs para que Antonio Conte fosse demitido

Publicado em 30 de Março de 2023 às 14:44

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

30 mar 2023 às 14:44
Richarlison criticou a postura do jornal argentino que o apontou como pivô da demissão de Conte
Richarlison criticou a postura do jornal argentino que o apontou como pivô da demissão de Conte Crédito: Redes Sociais
Após um jornal argentino afirmar que Richarlison seria um dos pivôs da demissão de Antonio Conte do comando técnico do Tottenham, da Inglaterra, o jogador capixaba usou as redes sociais para se posicionar e criticar a notícia.
Nas palavras de Richarlison, questionar e criticar um jogador pelo desempenho faz parte do esporte, mas não aceita que mentiras sejam inventadas. O jornal argentino havia divulgado na manhã desta quinta-feira (30), que o argentino Cristian Romero e Richarlison teriam dado um ultimato na diretoria dos Spurs para que Conte fosse demitido. Veja na íntegra a declaração de Richarlison:
“Questionar e criticar um jogador pelo desempenho faz parte do futebol e do esporte, e eu entendo. No entanto, inventar mentiras sobre mim, eu não aceito! Sempre tive o máximo de respeito pelo Conte e por todos os meus treinadores. Ele ajudou muito na minha vinda aos Spurs e, sempre que tivemos algum problema, ainda que público, resolvemos na base da conversa e do profissionalismo - ele pode confirmar.
Não fui líder de motim contra ele, pelo contrário. Sinto não ter rendido o quanto ele esperava de mim e não ter feito o suficiente para que ele permanecesse. Quando ele foi embora, inclusive, mandei uma mensagem agradecendo e desejando sucesso, pois é isso que ele merece.
Já o jornalista responsável por essa mentira absurda não fez sequer o seu dever básico de procurar a minha assessoria ou de me ouvir. Péssimo profissional e péssimo caráter! Uma vergonha, TYC Sports”.
O time do capixaba foi eliminado da Liga dos Campeões, pelo Milan, no início de março e agora, só tem a disputa do Campeonato Inglês até o fim da temporada. Por hora, o comando técnico da equipe é de Cristian Stellini, ex-auxiliar de Antonio Conte. Nomes como Luis Enrique (ex-Barcelona e seleção espanhola), Julian Nagelsmann (ex RB Leipzig e Bayern de Munique), Mauricio Pochettino (que já treinou o Tottenham e estava no PSG), estão entre os cotados para comandar a equipe no lugar de Conte.

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