Após críticas de jornal argentino, Richarlison se defende: 'Uma vergonha'

Richarlison criticou a postura do jornal argentino que o apontou como pivô da demissão de Conte Crédito: Redes Sociais

Nas palavras de Richarlison, questionar e criticar um jogador pelo desempenho faz parte do esporte, mas não aceita que mentiras sejam inventadas. O jornal argentino havia divulgado na manhã desta quinta-feira (30), que o argentino Cristian Romero e Richarlison teriam dado um ultimato na diretoria dos Spurs para que Conte fosse demitido. Veja na íntegra a declaração de Richarlison:

“Questionar e criticar um jogador pelo desempenho faz parte do futebol e do esporte, e eu entendo. No entanto, inventar mentiras sobre mim, eu não aceito! Sempre tive o máximo de respeito pelo Conte e por todos os meus treinadores. Ele ajudou muito na minha vinda aos Spurs e, sempre que tivemos algum problema, ainda que público, resolvemos na base da conversa e do profissionalismo - ele pode confirmar.

Não fui líder de motim contra ele, pelo contrário. Sinto não ter rendido o quanto ele esperava de mim e não ter feito o suficiente para que ele permanecesse. Quando ele foi embora, inclusive, mandei uma mensagem agradecendo e desejando sucesso, pois é isso que ele merece.

Já o jornalista responsável por essa mentira absurda não fez sequer o seu dever básico de procurar a minha assessoria ou de me ouvir. Péssimo profissional e péssimo caráter! Uma vergonha, TYC Sports”.