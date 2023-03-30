Gonzalo Montiel, campeão mundial com a Argentina, é acusado de abuso sexual

Montiel é lateral da seleção argentina e do Sevilla, da Espanha Crédito: Redes Sociais

Gonzalo Montiel, lateral-direito do Sevilla e campeão da Copa do Mundo com a seleção argentina no Catar, está sendo acusado de abuso sexual. A denúncia foi feita por uma modelo que não teve o nome revelado e está sendo representada pela advogada Raquel Hermida. A mulher relata ter sido vítima do jogador durante a festa de aniversário dele, no dia 1º de janeiro de 2019, na casa do atleta.

Hermida concedeu uma entrevista, na quarta-feira (29), à Rádio 10, da Argentina, e forneceu algumas informações sobre o caso. De acordo com ela, a acusação vem sendo tratada pela Justiça como um caso de "abuso sexual com acesso carnal, agravado por um grupo de pessoas". Ela diz que sua cliente foi ameaçada por pessoas próximas ao lateral-direito, inclusive pela mãe dele.

A advogada contou que a modelo viveu uma relação breve com Montiel e foi convidada para a festa de aniversário no município de La Matanza. Ela não costuma tomar bebidas alcoólicas e disse ter ficado "absolutamente inconsciente" após poucos goles. A advogada também relatou que a vítima "foi jogada à porta da casa de Montiel" e que "não sabe quantas pessoas participaram do abuso", além de "não saber como chegou em casa".