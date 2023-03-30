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  • Gonzalo Montiel, campeão mundial com a Argentina, é acusado de abuso sexual
Caso é investigado

Gonzalo Montiel, campeão mundial com a Argentina, é acusado de abuso sexual

A denúncia foi feita por uma modelo que relatou ter sido vítima do jogador durante a festa de aniversário dele, no dia 1° de janeiro de 2019

Publicado em 30 de Março de 2023 às 13:43

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mar 2023 às 13:43
Montiel é lateral da seleção argentina e do Sevilla, da Espanha
Montiel é lateral da seleção argentina e do Sevilla, da Espanha Crédito: Redes Sociais
Gonzalo Montiel, lateral-direito do Sevilla e campeão da Copa do Mundo com a seleção argentina no Catar, está sendo acusado de abuso sexual. A denúncia foi feita por uma modelo que não teve o nome revelado e está sendo representada pela advogada Raquel Hermida. A mulher relata ter sido vítima do jogador durante a festa de aniversário dele, no dia 1º de janeiro de 2019, na casa do atleta.
Hermida concedeu uma entrevista, na quarta-feira (29), à Rádio 10, da Argentina, e forneceu algumas informações sobre o caso. De acordo com ela, a acusação vem sendo tratada pela Justiça como um caso de "abuso sexual com acesso carnal, agravado por um grupo de pessoas". Ela diz que sua cliente foi ameaçada por pessoas próximas ao lateral-direito, inclusive pela mãe dele.
A advogada contou que a modelo viveu uma relação breve com Montiel e foi convidada para a festa de aniversário no município de La Matanza. Ela não costuma tomar bebidas alcoólicas e disse ter ficado "absolutamente inconsciente" após poucos goles. A advogada também relatou que a vítima "foi jogada à porta da casa de Montiel" e que "não sabe quantas pessoas participaram do abuso", além de "não saber como chegou em casa".
Montiel é formado nas categorias de base do River Plate e jogou profissionalmente pelo clube entre 2016 e 2021, período em que conquistou uma Libertadores e duas Sul-Americanas. Saiu do clube para defender o Sevilla, seu atual clube. Na seleção argentina, é peça importante do grupo comandado por Lionel Scaloni. Costuma revezar posição com Molina e participou das conquistas da Copa América, Finalíssima e Copa do Mundo.

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