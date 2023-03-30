Richarlison seria um dos pivôs da saída de Conte do Tottenham, afirma jornal

Richarlison e outro atleta do Tottenham teriam dado ultimato à direitoria do clube inglês Crédito: Reprodução / Instagram

Um canal de TV da Argentina noticiou na manhã desta quinta-feira (30), que o atacante capixaba Richarlison e o zagueiro argentino Cristian Romero, do Tottenham, estão entre os pivôs da saída de Antonio Conte do comando do clube inglês. De acordo com o periódico argentino, os jogadores deram um ultimato à diretoria do Spurs, já que o relacionamento entre o técnico e o elenco não era dos melhores, causando até declarações polêmicas em público.

Os atletas sul-americanos teriam pressionado a diretoria pela demissão do treinador, e o pedido foi atendido. Richarlison já demonstrava insatisfação com o técnico, declarando que não estava sendo aproveitado em campo, apesar da boa fase durante as partidas. “Quero jogar, quero tempo [em campo]. A temporada está uma m****”, disse Richarlison em entrevista recente.

Após ser questionado sobre a postura do atacante brasileiro, o treinador italiano afirmou que Richarlison fazia uma temporada ruim e que estava sendo egoísta com os companheiros de clube. Na atual temporada, o Pombo soma 27 jogos, dois gois e três assistências.