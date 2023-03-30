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Jogador capixaba

Richarlison seria um dos pivôs da saída de Conte do Tottenham, afirma jornal

Capixaba e um jogador argentino teriam dado ultimato à diretoria do clube inglês para que o técnico italiano fosse desligado da equipe

Publicado em 30 de Março de 2023 às 09:58

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

30 mar 2023 às 09:58
Richarlison voltou aos gramados após quase um mês tratando lesão
Richarlison e outro atleta do Tottenham teriam dado ultimato à direitoria do clube inglês Crédito: Reprodução / Instagram
Um canal de TV da Argentina noticiou na manhã desta quinta-feira (30), que o atacante capixaba Richarlison e o zagueiro argentino Cristian Romero, do Tottenham, estão entre os pivôs da saída de Antonio Conte do comando do clube inglês. De acordo com o periódico argentino, os jogadores deram um ultimato à diretoria do Spurs, já que o relacionamento entre o técnico e o elenco não era dos melhores, causando até declarações polêmicas em público.
Os atletas sul-americanos teriam pressionado a diretoria pela demissão do treinador, e o pedido foi atendido. Richarlison já demonstrava insatisfação com o técnico, declarando que não estava sendo aproveitado em campo, apesar da boa fase durante as partidas. “Quero jogar, quero tempo [em campo]. A temporada está uma m****”, disse Richarlison em entrevista recente.
Após ser questionado sobre a postura do atacante brasileiro, o treinador italiano afirmou que Richarlison fazia uma temporada ruim e que estava sendo egoísta com os companheiros de clube. Na atual temporada, o Pombo soma 27 jogos, dois gois e três assistências.
O time do capixaba foi eliminado da Liga dos Campeões, pelo Milan, no início de março e agora, só tem a disputa do Campeonato Inglês até o fim da temporada. Por hora, o comando técnico da equipe é de Cristian Stellini, ex-auxiliar de Antonio Conte. Nomes como Luis Enrique (ext-Barcelona e seleção espanhola), Julian Nagelsmann (ex RB Leipzig e Bayern de Munique), Mauricio Pochettino (que já treinou o Tottenham e estava no PSG), estão entre os cotados para comandar a equipe.

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