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Desfalque importante

Arrascaeta desfalca o Flamengo na final do Carioca e na estreia da Libertadores

Lesão na coxa esquerda obrigou o jogador uruguaio a ficar de fora dos jogos de sua seleção, e agora o tira das próximas partidas do Flamengo

Publicado em 30 de Março de 2023 às 10:51

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

30 mar 2023 às 10:51
Arrascaeta marcou o terceiro gol do Flamengo no jogo
Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Vasco Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Arrascaeta, um dos principais nomes do elenco do Flamengo, está fora das finais do Campeonato Carioca e da estreia do Rubro-Negro na Libertadores. Na semifinal do Cariocão, contra o Vasco, Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa esquerda, e não terá tempo hábil para a recuperação para que possa estar em campo nos próximos desafios do Flamengo.
Tal lesão também afastou o jogador de sua seleção, que disputou amistosos recentes pela Data Fifa.
O Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo sábado (1º), pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, e no dia 5 viaja até Quito, no Equador, para fazer sua estreia na Copa Libertadores 2023, já no domingo (9), volta a encarar o Fluminense no jogo decisivo da final do Estadual.

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