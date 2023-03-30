Arrascaeta desfalca o Flamengo na final do Carioca e na estreia da Libertadores

Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Vasco Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta, um dos principais nomes do elenco do Flamengo, está fora das finais do Campeonato Carioca e da estreia do Rubro-Negro na Libertadores. Na semifinal do Cariocão, contra o Vasco, Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa esquerda, e não terá tempo hábil para a recuperação para que possa estar em campo nos próximos desafios do Flamengo.

Tal lesão também afastou o jogador de sua seleção, que disputou amistosos recentes pela Data Fifa.