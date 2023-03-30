Arrascaeta desfalca o Flamengo na final do Carioca e na estreia da Libertadores

Arrascaeta, um dos principais nomes do elenco do Flamengo, está fora das finais do Campeonato Carioca e da estreia do Rubro-Negro na Libertadores. Na semifinal do Cariocão, contra o Vasco, Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa esquerda, e não terá tempo hábil para a recuperação para que possa estar em campo nos próximos desafios do Flamengo.
Tal lesão também afastou o jogador de sua seleção, que disputou amistosos recentes pela Data Fifa.
O Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo sábado (1º), pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, e no dia 5 viaja até Quito, no Equador, para fazer sua estreia na Copa Libertadores 2023, já no domingo (9), volta a encarar o Fluminense no jogo decisivo da final do Estadual.