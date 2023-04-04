Veja como chegam os times brasileiros à fase de grupos da Libertadores

Chegou a hora. Na noite desta terça-feira (3), começa a fase de grupos da competição mais importante do futebol da América do Sul. A Copa Libertadores reúne 32 equipes, que entram em campo com um único sonho: a glória eterna. Sete times brasileiros irão representar o país no torneio, por isso, analisamos como chegam cada uma das equipes para a estreia.
Flamengo
Atual campeão da Copa Libertadores, o Flamengo chega em um momento de desconfiança. Sob o comando do técnico Vítor Pereira, o Rubro-Negro disputou três torneios no ano de 2023 e saiu derrotado em todos. Além dos resultados ruins, o desempenho coletivo da equipe não agrada, fator que gera desconfiança na torcida flamenguista.
Contudo, ainda é a melhor equipe do continente, pelo menos no papel. Possui grandes jogadores no elenco como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, todos capazes de decidir qualquer jogo. É grande favorito a liderar o Grupo A da competição, que conta com a participação de Racing, Aucas (ECU) e Ñublense (CHI).
Fluminense
O Fluminense chega em um grande momento. Fernando Diniz teve sequência no trabalho após uma boa campanha em 2022, que deixou o clube na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o que garantiu a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O elenco se reforçou com alguns jogadores e a base foi mantida com a permanência de Cano, Arias e André, pilares do time.
Está no Grupo D, ao lado de River Plate (ARG), Sporting Cristal (PER) e The Strongest (BOL). Tem totais condições de avançar de fase; o principal adversário deve ser o clube argentino, mas deve tomar cuidado com as outras equipes para não perder pontos importantes.
Palmeiras
Uma das equipes mais fortes do continente e, ao lado do Flamengo, grande favorita para mais uma final na competição. Campeão em 2020 e 2021, o Palmeiras continua forte para essa temporada e será um time a se bater. Com um dos trabalhos mais longevos do país, Abel Ferreira tem total controle do elenco e mantém uma forma sólida de jogar.
Começou a temporada atual dominante no Campeonato Estadual, chegando a final do torneio. Está no Grupo C da competição continental juntamente com Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR). Não é o grupo mais fácil, mas não deve impor muitas dificuldades ao Alviverde.
Corinthians
O Corinthians chega em um momento complicado na temporada. Apesar do bom começo de ano, a equipe paulista teve uma queda precoce no Campeonato Estadual, sendo eliminado nas quartas de final para o Ituano, nos pênaltis. Fernando Lázaro assumiu a equipe após a saída de Vítor Pereira e já está pressionado. Sua inexperiência pode ser um fator de dificuldade para o Timão.
Estão no Grupo E, ao lado de Argentinos Juniors (ARG), Independiente Del Valle (EQU) e Liverpool (URU). São adversários que não vão entregar nada de graça, mas o time brasileiro tem bola para conseguir a classificação para a segunda fase.
Atlético-MG
O Galo está em fase de reconstrução. Após um bom ano em 2021, o clube mineiro teve um 2022 decepcionante, não conquistando nenhum titulo de relevância. Contratou o técnico Eduardo Coudet para a temporada atual e trouxe reforços de peso como Paulinho, Edenílson e Patrick.
O futebol apresentado poderia ser melhor, mas em termos de resultado a equipe está bem. Conseguiu se classificar para as finais do Mineiro e avançou na Pré-Libertadores sem dificuldades. É favorito a liderança do Grupo G, que conta com Athletico-PR, Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER).
Athletico-PR
O Athletico Paranaense bateu na trave ano passado. Foi vice-campeão da competição, perdendo a final para o Flamengo por 1 a 0. Apesar do título não ter vindo, a sensação é de evolução - o clube conquistou a Copa do Brasil e a Sul-Americana nos últimos anos, se colocando entre os grandes do futebol brasileiro, além da dominância no Paraná, chegando a mais uma final estadual.
Mantendo uma linha de trabalho, Paulo Turra assumiu o comando da equipe para essa temporada após a saída de Felipão do comando técnico. Tem tudo para passar de fase ao lado do Atlético-MG no Grupo G, pois é mais time que Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER).
Internacional
O ano do Internacional começou instável. Após uma boa campanha no Brasileiro em 2022, a diretoria decidiu manter o trabalho de Mano Menezes. Os resultados estão consistentes, mas o futebol tem sido um pouco questionado pela torcida. Possui bons valores individuais e deve dar trabalho. Está no Grupo B, ao lado de Independiente Medellín (COL), Metropolitanos (VEN) e Nacional (URU).