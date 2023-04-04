Veja como chegam os times brasileiros à fase de grupos da Libertadores

Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os principais representantes do Brasil na Libertadores Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo; Cesar Greco/Palmeiras e Marcelo Gonçalves/Fluminense

Chegou a hora. Na noite desta terça-feira (3), começa a fase de grupos da competição mais importante do futebol da América do Sul. A Copa Libertadores reúne 32 equipes, que entram em campo com um único sonho: a glória eterna. Sete times brasileiros irão representar o país no torneio, por isso, analisamos como chegam cada uma das equipes para a estreia.

Flamengo

Flamengo começou a temporada muito questionado Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

Atual campeão da Copa Libertadores, o Flamengo chega em um momento de desconfiança. Sob o comando do técnico Vítor Pereira, o Rubro-Negro disputou três torneios no ano de 2023 e saiu derrotado em todos. Além dos resultados ruins, o desempenho coletivo da equipe não agrada, fator que gera desconfiança na torcida flamenguista.

Contudo, ainda é a melhor equipe do continente, pelo menos no papel. Possui grandes jogadores no elenco como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, todos capazes de decidir qualquer jogo. É grande favorito a liderar o Grupo A da competição, que conta com a participação de Racing, Aucas (ECU) e Ñublense (CHI).

Fluminense

Cano continua sendo a principal arma do Tricolor Carioca Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense

O Fluminense chega em um grande momento. Fernando Diniz teve sequência no trabalho após uma boa campanha em 2022, que deixou o clube na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o que garantiu a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O elenco se reforçou com alguns jogadores e a base foi mantida com a permanência de Cano, Arias e André, pilares do time.

Está no Grupo D, ao lado de River Plate (ARG), Sporting Cristal (PER) e The Strongest (BOL). Tem totais condições de avançar de fase; o principal adversário deve ser o clube argentino, mas deve tomar cuidado com as outras equipes para não perder pontos importantes.

Palmeiras

Palmeiras já conquistou um título importante em 2023: a Supercopa do Brasil Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Uma das equipes mais fortes do continente e, ao lado do Flamengo, grande favorita para mais uma final na competição. Campeão em 2020 e 2021, o Palmeiras continua forte para essa temporada e será um time a se bater. Com um dos trabalhos mais longevos do país, Abel Ferreira tem total controle do elenco e mantém uma forma sólida de jogar.

Começou a temporada atual dominante no Campeonato Estadual, chegando a final do torneio. Está no Grupo C da competição continental juntamente com Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR). Não é o grupo mais fácil, mas não deve impor muitas dificuldades ao Alviverde.

Corinthians

A dupla Roger Guedes e Yuri Alberto tem sido o ponto forte do Corinthians Crédito: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress

O Corinthians chega em um momento complicado na temporada. Apesar do bom começo de ano, a equipe paulista teve uma queda precoce no Campeonato Estadual, sendo eliminado nas quartas de final para o Ituano, nos pênaltis. Fernando Lázaro assumiu a equipe após a saída de Vítor Pereira e já está pressionado. Sua inexperiência pode ser um fator de dificuldade para o Timão.

Estão no Grupo E, ao lado de Argentinos Juniors (ARG), Independiente Del Valle (EQU) e Liverpool (URU). São adversários que não vão entregar nada de graça, mas o time brasileiro tem bola para conseguir a classificação para a segunda fase.

Atlético-MG

Galo corre por fora na briga pelo título da Libertadores Crédito: Pedro Souza/Atletico

O Galo está em fase de reconstrução. Após um bom ano em 2021, o clube mineiro teve um 2022 decepcionante, não conquistando nenhum titulo de relevância. Contratou o técnico Eduardo Coudet para a temporada atual e trouxe reforços de peso como Paulinho, Edenílson e Patrick.

O futebol apresentado poderia ser melhor, mas em termos de resultado a equipe está bem. Conseguiu se classificar para as finais do Mineiro e avançou na Pré-Libertadores sem dificuldades. É favorito a liderança do Grupo G, que conta com Athletico-PR, Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER).

Athletico-PR

Athletico Paranaense tem tido excelentes resultados nos últimos anos Crédito: Gabriel Machado/AGIF

O Athletico Paranaense bateu na trave ano passado. Foi vice-campeão da competição, perdendo a final para o Flamengo por 1 a 0. Apesar do título não ter vindo, a sensação é de evolução - o clube conquistou a Copa do Brasil e a Sul-Americana nos últimos anos, se colocando entre os grandes do futebol brasileiro, além da dominância no Paraná, chegando a mais uma final estadual.

Mantendo uma linha de trabalho, Paulo Turra assumiu o comando da equipe para essa temporada após a saída de Felipão do comando técnico. Tem tudo para passar de fase ao lado do Atlético-MG no Grupo G, pois é mais time que Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER).

Internacional

Internacional chegou na final do Campeonato Gaúcho em 2023 Crédito: Ricardo Duarte/Internacional