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Romance

Iza elogia Yuri Lima e conta como namoro começou: 'Ele é um gostoso'

Romance entre a cantora e o volante começou após Iza checar as mensagens que recebeu nas redes sociais após o fim do último relacionamento

Publicado em 31 de Março de 2023 às 15:11

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

31 mar 2023 às 15:11
Iza e Yuri assumiram namoro no início de 2023
Iza e Yuri assumiram namoro no início de 2023 Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Em fevereiro de 2023, a cantora Iza assumiu o relacionamento com o jogador Yuri Lima, do Mirassol. Após várias fotos nas redes sociais e breves declarações, a artista decidiu abrir o verbo sobre o romance pela primeira vez e contar como tudo aconteceu entre ela e o volante da equipe paulista.
Em conversa com o portal ‘Marie Claire’, Iza deu detalhes sobre o início do relacionamento e deu diversos elogios à Yuri. “Eu acho ele um gostoso. Comecei a trocar ideia com ele pela internet. [...] Conheci ele no Instagram, e meses depois que postei sobre minha separação, entrei numa pilha de ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias”, disse Iza.
No meio das mensagens estava a de Yuri Lara, que segundo a cantora, a encantou logo de cara. “Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa f***, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era a desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando”, complementou.

Affair com Hamilton?

Além de falar sobre o relacionamento com o jogador, Iza também comentou sobre as especulações de uma relação com Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, durante uma vinda do inglês ao Brasil. “Falei com Hamilton depois do jantar, mas não sei se ficou sabendo [da repercussão]. Como eu ia dizer que estavam fazendo montagens sobre nossos possíveis filhos? Achei que seria demais. Era um jantar, mas foi minha foto que repercutiu. Foi engraçado. Mas sinceramente espero que ele não saiba”, finalizou a cantora.

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