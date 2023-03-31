Iza elogia Yuri Lima e conta como namoro começou: 'Ele é um gostoso'

Iza e Yuri assumiram namoro no início de 2023 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Em fevereiro de 2023, a cantora Iza assumiu o relacionamento com o jogador Yuri Lima, do Mirassol. Após várias fotos nas redes sociais e breves declarações, a artista decidiu abrir o verbo sobre o romance pela primeira vez e contar como tudo aconteceu entre ela e o volante da equipe paulista.

Em conversa com o portal ‘Marie Claire’, Iza deu detalhes sobre o início do relacionamento e deu diversos elogios à Yuri. “Eu acho ele um gostoso. Comecei a trocar ideia com ele pela internet. [...] Conheci ele no Instagram, e meses depois que postei sobre minha separação, entrei numa pilha de ver quem tinha me mandado mensagem. Tinham coisas interessantes e completamente aleatórias”, disse Iza.

No meio das mensagens estava a de Yuri Lara, que segundo a cantora, a encantou logo de cara. “Achei uma mensagem do Yuri, fui stalkear e vi que ele era tão discreto quanto eu. A gente começou a se falar e achei ele muito maneiro, uma pessoa f***, incrível, gostosa de conversar. Aí decidi ver qual era a desse menino. A gente se encontrou e foi incrível. E cá estou eu, namorando”, complementou.

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