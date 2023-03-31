Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Mbappé se oferece ao Real, que se recusa a negociar com PSG, diz jornal
Futebol Internacional

Mbappé se oferece ao Real, que se recusa a negociar com PSG, diz jornal

Mbappé esteve muito próximo de vestir a camisa do Real Madrid no ano passado, mas decidiu ficar no PSG para se tornar o rosto do projeto esportivo do clube francês

Publicado em 31 de Março de 2023 às 12:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2023 às 12:05
Mbappé segue como um dos principais alvos do Real Madrid
Mbappé já foi um dos principais alvos do Real Madrid Crédito: Divulgação/PSG
A novela envolvendo uma possível transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (31). Segundo o diário espanhol AS, o astro do Paris Saint-Germain se ofereceu para ir ao clube madrilenho em 2024, mas a diretoria merengue se recusa a fazer negócio com os franceses e só aceita contratar o jogador se ele estiver livre no mercado.
A publicação afirma que Mbappé tem uma cláusula em seu contrato com o PSG que permite a sua liberação ao fim da próxima temporada, caso o time não vença a Liga dos Campeões. Em maio do ano passado, o atacante de 24 anos da seleção francesa assinou novo vínculo até 2025 após longa novela pela renovação.
Mbappé esteve muito próximo de vestir a camisa do Real Madrid no ano passado, mas decidiu ficar no PSG para se tornar o rosto do projeto esportivo do clube francês e passar a ser o jogador mais bem pago do futebol mundial. Segundo ranking divulgado pelo L'Équipe, o atacante recebe mensalmente 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões), quase o dobro do que o PSG paga a Neymar e a Lionel Messi.
A "lua de mel" de Mbappé com a diretoria parisiense não durou muito tempo e o jogador já não estaria mais satisfeito no clube. Ao fim do ano passado, o jornal espanhol Marca e a rádio francesa RMC afirmaram que o atacante se sentiu traído pelo clube por não ter suas exigências atendidas, como por exemplo contratações e protagonismo no elenco - esta última podendo acarretar nas saídas de Neymar e Messi.
Acontece que o desejo do jogador em se transferir para o Real esbarra na relação ruim entre as diretorias, causada pelo desgaste nas duas tentativas dos espanhóis em contratar o craque Em 2021, o Real chegou a oferecer 200 milhões de euros, mas o PSG bateu o pé e não fechou negócio. No ano seguinte, o atleta poderia chegar sem custos à equipe madrilenha, pois estava em fim de contrato, mas o "fico" de Mbappé ocorreu após meses de conversas.
Com o reinado de Messi e Cristiano Ronaldo chegando ao fim, Mbappé é apontado como o grande jogador do futebol mundial na atualidade. O atacante é o maior artilheiro da história do PSG, com 202 gols - na atual temporada, são 31 gols em 33 jogos. Com a seleção francesa, foi vice-campeão da Copa do Mundo do Catar, marcando três gols na final contra a Argentina. Em 2018, com apenas 18 anos, foi o principal nome da conquista da França no Mundial da Rússia.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Confira onde assistir aos jogos decisivos dos estaduais no fim de semana

Após críticas de jornal argentino, Richarlison se defende: 'Uma vergonha'

Gonzalo Montiel, campeão mundial com a Argentina, é acusado de abuso sexual

Arrascaeta desfalca o Flamengo na final do Carioca e na estreia da Libertadores

Confira os duelos da terceira fase da Copa do Brasil 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes frança Futebol Espanha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados