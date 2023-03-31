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Programação

Confira onde assistir aos jogos decisivos dos estaduais no fim de semana

Confira datas, horários, locais e transmissões dos jogos de semifinais e finais dos campeonatos estaduais, além do amistoso do Vasco nesta sexta-feira (31)

Publicado em 31 de Março de 2023 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2023 às 10:18
Nova Venécia, Fluminense e Atlético-MG entram em campo por seus respectivos estaduais
Nova Venécia, Fluminense e Atlético-MG entram em campo por seus respectivos estaduais Crédito: Nova Venécia (Samuel Gomes); Fluminense (Marcelo Gonçalves) e Atlético-MG (Pedro Souza)

Campeonato Capixaba - Semifinal (ida)

  • Real Noroeste x Porto Vitória
    Quando:     sexta-feira (31), às 19h45
    Onde: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
    Transmissão: TVE Espírito Santo

  • Nova Venécia x Vitória
    Quando: sábado (1º), às 15h
    Onde: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Transmissão: TVE Espírito Santo

Campeonato Carioca - Final (ida)

  • Flamengo x Fluminense
    Quando:     sábado (1º), às 20h30
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band (TV aberta) e Band Sports (TV fechada)

Campeonato Mineiro - Final (ida)

  • América-MG x Atlético-MG 
    Quando:     sábado (1º), às 16h30
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Globo Minas

Campeonato Gaúcho - Final (ida)

  • Caxias x Grêmio
    Quando:     sábado (1º), às 16h30
    Local: Centenário, Caxias do Sul
    Transmissão: Globo-RS

Campeonato Paulista - Final (ida)

  • Água Santa x Palmeiras
    Quando:     domingo (2), às 16h
    Local: Arena Barueri, Barueri
    Transmissão: Record (TV aberta), Paulistão Play (YouTube), TNT Sports (streaming)

Amistoso

  • Vasco x Athletic-MG
    Quando:     sexta-feira (31), às 19h
    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Transmissão: VascoTV (exclusivo)

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