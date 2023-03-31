Confira onde assistir aos jogos decisivos dos estaduais no fim de semana

Campeonato Capixaba - Semifinal (ida)
- Real Noroeste x Porto Vitória
Quando: sexta-feira (31), às 19h45
Onde: José Olímpio da Rocha, Águia Branca
Transmissão: TVE Espírito Santo
- Nova Venécia x Vitória
Quando: sábado (1º), às 15h
Onde: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Transmissão: TVE Espírito Santo
Campeonato Carioca - Final (ida)
- Flamengo x Fluminense
Quando: sábado (1º), às 20h30
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band (TV aberta) e Band Sports (TV fechada)
Campeonato Mineiro - Final (ida)
- América-MG x Atlético-MG
Quando: sábado (1º), às 16h30
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Globo Minas
Campeonato Gaúcho - Final (ida)
- Caxias x Grêmio
Quando: sábado (1º), às 16h30
Local: Centenário, Caxias do Sul
Transmissão: Globo-RS
Campeonato Paulista - Final (ida)
- Água Santa x Palmeiras
Quando: domingo (2), às 16h
Local: Arena Barueri, Barueri
Transmissão: Record (TV aberta), Paulistão Play (YouTube), TNT Sports (streaming)
Amistoso
- Vasco x Athletic-MG
Quando: sexta-feira (31), às 19h
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Transmissão: VascoTV (exclusivo)