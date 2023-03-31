Barcelona admite conversas com Messi, mas adota cautela por respeito ao PSG

Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini

O vice-presidente do Barcelona, Rafael Yuste, admitiu em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (31), que o clube tem tido conversas com Lionel Messi para tratar de seu retorno, mas avisou que não ter problemas com o PSG.

"Estamos em contato com o Messi e nos encantaria se ele voltasse (...) Acho que o destino vai tornar isso possível. Vamos ver se podemos ter Leo de volta ao Barcelona".

Adoraria vê-lo voltar: "Leo e sua família sabem do carinho que temos por eles (...) Claro que adoraria vê-lo voltar e tenho certeza de que muitos torcedores compartilham minhas palavras. Acredito que as histórias da vida devem terminar bem e é por isso que temos contato com Messi".

Respeito ao PSG: "Vocês já sabem das conversas. O presidente [Laporta] estava com o pai do Leo, o Jorge, e há uma boa relação... Veremos. Mas agora é difícil para mim falar sobre Leo porque não quero que o PSG interprete mal minhas palavras".

Xavi não esconde desejo

O técnico Barcelona também respondeu nesta sexta à imprensa sobre a possível volta de Messi. "Acho que não é hora de falar sobre a volta de Leo. Somos amigos e falo muito com ele, mas não é hora. Nem para o bem do Leo, e nem para o bem do clube. É um assunto que estamos conversando, mas disso até se concretizar, há um mundo".

Cautela, mas nem tanto: "Espero poder ver Leo novamente no Barça. É o clube da vida dele, o melhor jogador da história, mas não é hora de falar. Estamos a um mês de poder conquistar dois títulos [Copa do Rei e Espanhol].