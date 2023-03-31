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Seleção Brasileira

Ramon convoca seleção sub-20 com campeões sul-americanos e Endrick

Treinador volta a comandar a Seleção de base após dirigir os profissionais na derrota para o Marrocos por 2 a 1 no último fim de semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2023 às 17:45

Publicado em 31 de Março de 2023 às 17:45

Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira sub-20
Ramon Menezes foi campeão do torneio Sul-Americano Sub-20 de seleções Crédito: Foto FC / Pedro Vale / CBF
Depois de comandar a seleção brasileira principal na derrota por 2 a 1 para o Marrocos, o técnico Ramon Menezes voltou ao seu trabalho no sub-20 e divulgou, nesta sexta-feira, a lista de convocados para três amistosos que serão disputados pela seleção de base entre os dias 15 e 27 de abril, na Espanha. O grupo é composto, em sua maioria, pelos jogadores campeões do Sul-Americano Sub-20 disputado entre o final de janeiro e o início de fevereiro, mas tem atletas que não fizeram parte da campanha.
Ausentes no título porque não foram liberados por seus clubes para disputar o torneio continental, Endrick e Giovani, do Palmeiras, Marcos Leonardo, do Santos, e Beraldo, do São Paulo, foram convocados para os amistosos. Ainda não se sabe se, dessa vez, serão liberados, pois o período dos amistosos coincidirá com datas de jogos do Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.
Outro nome que não esteve no Sul-Americano e está na lista é o zagueiro Michel, do Palmeiras, que foi convocado para disputar o torneio em janeiro, mas foi cortado e se machucou. O lateral-direito Vinícius Tobias, ex-Internacional e hoje no Real Madrid, e o zagueiro Kaiky Melo, do Almería, também são novidades em relação ao grupo campeão.
Cinco dos atletas chamados para a série de amistosos foram convocados por Ramon para defender a seleção principal no final de semana passado, contra o Marrocos: o goleiro Mycael (Athletico-PR), o lateral-direito Arthur (América-MG), o zagueiro Robert Renan (Zenit), o volante Andrey Santos (Vasco) e o atacante Vitor Roque (Athletico-PR). Apenas os dois últimos entraram em campo. Andrey começou como titular e Roque entrou no segundo tempo, tornando-se o jogador mais jovem a defender a seleção desde Ronaldo Fenômeno.
Os adversários da seleção brasileira sub-20 na Espanha, mais precisamente na cidade de Jerez de la Frontera, em Andaluzia, serão República Dominicana, Iraque e Usbequistão ou Senegal. Todas as equipes estão classificadas para a Copa do Mundo Sub-20, que será disputada entre 20 de maio e 11 de junho. A Indonésia seria o país-sede do torneio, mas perdeu a posição após figuras públicas e movimentos islâmicos conservadores se oporem à presença da seleção de Israel no país. A Fifa ainda não definiu a nação substituta.

Confira a lista completa dos convocados

  • Goleiros: Mycael (Athletico-PR, Kaique (Palmeiras) e Kauã Santos (Flamengo).
  • Laterais: Arthur (América-MG), Vinícius Tobias (Real Madrid), Patryck Lanza (São Paulo) e Kaiki Bruno (Cruzeiro).
  • Zagueiros: Kaiky Melo (Almería), Michel (Palmeiras), Robert Renan (Zenit) e Beraldo (São Paulo).
  • Meio-campistas: Marlon Gomes (Vasco), Andrey (Vasco), Alexsander (Fluminense), Luís Guilherme (Palmeiras) e Ronald (Grêmio).
  • Atacantes: Marcos Leonardo (Santos), Giovani (Palmeiras), Endrick (Palmeiras), Vitor Roque (Athletico-PR), Guilherme Biro (Corinthians), Giovane (Corinthians) e Pedrinho (Corinthians).

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