Na estreia da Libertadores, Flamengo tem quatro desfalques diante do Aucas

Vítor Pereira foi contestado pela torcida após resultados negativos do Flamengo Crédito: Redes Sociais

O Flamengo entra em campo às 19h desta quarta-feira (5) para sua estreia na Copa Libertadores 2023, diante do Aucas, do Equador. A equipe comandada por Vítor Pereira já está em solo equatoriano e terá quatro desfalques importantes no primeiro desafio da competição continental.

Arrascaeta, Matheuzinho e Erick Pulgar estão no departamento médico e não podem entrar em campo esta noite. Já Thiago Maia, outra peça importante no plantel flamenguista, se recupera de uma virose.

Panorama do duelo

O Rubro-Negro é o atual campeão da Libertadores e chega na disputa de 2023 com ares de desconfiança. Apesar de estar embalado por conta da vitória na primeira partida da final do Campeonato Carioca, o clube não vem apresentando um futebol 100% convincente, já que foi derrotado nas últimas três competições importantes que participou.

Mesmo com os desfalques, Vítor Pereira tem opções que podem corresponder ao desejado em seu elenco. O Flamengo deve ir a campo com Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz (Rodrigo Caio) e Léo Pereira; Ayrton Lucas (Filipe Luís), Gerson, Vidal e Matheus França (E. Ribeiro), Cebolinha e Pedro (Gabi).

Do outro lado, o modesto Aucas carrega o trunfo de ser o atual campeão equatoriano, com direito a 22 jogos de invencibilidade. Apesar do título na última temporada, o ano de 2023 não começou favorável ao ‘Idolo del Pueblo’. Em oito jogos disputados desde janeiro, o Aucas soma apenas uma vitória, três derrotas e quatro empates.

Entre os jogadores do clube equatoriano, o mais conhecido dos flamenguistas é Rómulo Otero, que teve passagens por Atlético Mineiro, Corinthians e Fortaleza. O treinador César Farias, pediu ‘rebeldia e audácia’ de seus jogadores diante do Flamengo, e deve começar a partida com Galíndez, Pedro Perlaza, Luis Romero, Luis Cangá e Carlos Cuero; Jhonny Quiñonez, Caicedo, Michael Carcelén, Otero, Castillo e Jairo Cifuente.