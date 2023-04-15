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Padroeira do ES

Quiz: teste seus conhecimentos sobre a Festa da Penha e o Convento

Às vésperas do Dia de Nossa Senhora da Penha, A Gazeta preparou um quiz com curiosidades e histórias da festa e do santuário em Vila Velha
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 abr 2023 às 08:04

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 08:04

Festa da Penha celebra Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, há mais de 450 anos e está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil.
Neste ano, ela começou no último dia 9, domingo de Páscoa, e vai até a próxima segunda (17), quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora da Penha, data que é feriado estadual. 
Como parte da cobertura especial da festividade, A Gazeta preparou um quiz sobre a celebração e sobre o Convento da Penha. Será que você conhece detalhes deste cartão-portal do Estado? Descubra respondendo as questões sobre a história e algumas curiosidades do santuário.

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