Histórias de milagres: “Devo minhas pernas a Nossa Senhora”

Arlete Busato agradece, todo ano, pela graça recebida de Nossa Senhora da Penha Crédito: Acervo pessoal

A família a levou para vários médicos da região para tentar tratamento, mas na época todos diziam que ela ficaria com essas sequelas do doença. Foi quando sua mãe, que hoje tem 85 anos, fez uma promessa para Nossa Senhora da Penha e a família levou Arlete ao Convento, quando ela tinha entre 2 e 3 anos.

"Com muita dificuldade, me levaram em cima de um caminhão de Conceição do Castelo até o Convento da Penha, em Vila Velha. Chegando lá, meu pai me pegou no braço, minha irmã no outro, e me levaram simulando que eu estava andando ao longo da escadaria", lembra.

Chegando de volta em casa, seu pai, que era marceneiro, fez uma espécie de andador, em forma de cadeira redonda, e pediu para que Arlete fosse deixada dentro dele durante boa parte do dia. Depois disso, ela conta que, aos poucos, as sequelas da paralisia começaram a sumir dia após dia.

Quando estava com cerca de 4 anos e já tinha pernas normais, os irmãos relatam que Arlete conseguiu andar.

"Hoje minha vida é normal. Sou baixinha e trabalho o dia todo em pé sem problema nenhuma. É muito emocionante quando paro para pensar que devo minhas pernas à Nossa Senhora da Penha. Se não fosse ela, estaria numa cadeira de rodas" Arlete Busato - Cabeleireira