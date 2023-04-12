Histórias de milagres: “Agradeço Nossa Senhora pela cura da minha filha”

Geiza comemorando a vida da filha Joana Crédito: Acervo pessoal

Devota de Nossa Senhora desde a infância seguindo os passos das mulheres da família, a jornalista Geiza Ardiçon viveu momentos de muita emoção e conexão com Maria no ano passado. Aos seis meses de gravidez de gêmeas, ela entrou em trabalho de parto, prematuramente.

Durante o caminho para o hospital, ela conta que avistou o Convento da Penha, momento que seu coração pediu para que Maria cuidasse de tudo. Geiza também é mãe de Vitor, de 9 anos. Poucos meses antes, já grávida das meninas, chegou a participar de um curto trecho da Romaria dos Homens.

O nome escolhido para as meninas estava ligado à devoção. Maria Clara foi o nome definido para a que nascesse primeiro em homenagem à Nossa Senhora e também à oração que coloca a Mãe sempre à frente de todas as situações: "Maria, passa à frente”; e Joana em homenagem à sua avó materna, muito devota de Maria.

“Minhas filhas nasceram prematuras extremas, baixo peso de parto cesárea. Maria nasceu, a vi, ouvi seu chorinho e ela logo foi para a incubadora para cuidados necessários. Joana nasceu em seguida, bem grave, sem chorar. Logo foi intubada e também para a incubadora para cuidados necessários. Pela madrugada, após os cuidados comigo, as conheci dentro da Utin, onde estavam em meio a aparelhos importantes por serem prematuras. Maria Clara mais estável e Joana com respiração mecânica”, relata.

Mas 72 horas depois de nascer, Maria Clara não resistiu. "Hoje é o nosso Anjo da guarda. Um momento escuro em nossos dias, mas tínhamos Joana. Seguimos firmes, a fé nos impulsionou, colocamos Maria à frente, clamamos pelo Espírito Santo de Deus e ele nos conduziu. Tivemos a clareza que Maria Clara nasceu para nos mostrar que ela é a filha amada da Mãe do céu, que é quem cuida dela", conta Geiza.

Após ficar sob cuidado da equipe médica por 62 dias, Joana saiu da Utin. Esse tempo foi necessário para a bebê chegar aos 2 quilos, peso com o qual pode ter alta. Ela nasceu com 1,1 quilo, baixou para 960 gramas e foi ganhando peso até a alta. Hoje está com 9 meses crescendo forte e saudável.

"Em cima de sua incubadora estava a imagem de Nossa Senhora e de um terço que colocamos lá. Ao fazer um mês, ainda na incubadora, a equipe médica colocou em forma desenho, também, uma imagem de Nossa Senhora, confirmando a presença da Mãe junto a Joana e a nós. É nosso milagre!" Geiza Ardiçon - jornalista

Para demonstrar mais uma vez seu agradecimento a Maria pela sua família e pelos desafios enfrentados no último ano, Geiza diz que pretende ir em pelo menos um trecho da Romaria dos Homens, também chamada de Romaria da Família, no sábado (15).

“Neste ano, pretendo ir para poder ver a imagem passar. Isso, para mim, tem um significado maior de gratidão e pretendo levar minha filha”, relata.

Como forma de demonstração do afeto, a família deixou uma foto na Sala dos Milagres do Convento da Penha. "É o símbolo de nossa gratidão por tanto amor, cuidados e milagres em nossas vidas, na vida da Joana e por Nossa Senhora ser a minha presença de mãe na vida da minha filha Maria Clara, lá no céu", finaliza.