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Devoção à padroeira

Festa da Penha: Catedral terá projeções de fiéis na Romaria dos Homens

As fotos serão exibidas em telões. Faixas saudando os participantes, distribuição de água e até de QR Code com filtro para registrar os momentos estão entre as ações para os romeiros, no sábado (15)

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 19:24

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 abr 2023 às 19:24
Catedral de Vitória, saída da Romaria dos Homens
Catedral de Vitória, local da saída da Romaria dos Homens Crédito: Fernando Madeira

Atualização

14/04/2023 - 11:00
A primeira versão deste texto dizia que serão feitas projeções dos romeiros na Catedral. Para deixar mais claro, inserimos a informação que as imagens serão exibidas em telões colocados na Catedral.
No próximo sábado, a partir das 19 horas, milhares de fiéis vão estar reunidos para participar de um dos mais tradicionais eventos da Festa da Penha: a Romaria dos Homens.  E para receber os cerca de 600 mil devotos que vão percorrer em procissão os 14 quilômetros entre Vitória e Vila Velha, as prefeituras dos dois municípios preparam estruturas especiais. 
Em Vitória, ponto de partida da caminhada em direção à Prainha, em Vila Velha, a prefeitura vai montar estrutura com pontos de hidratação, segurança, banheiros, além de limpeza do percurso. Outros atrativos serão projeção de imagens dos romeiros em telões na Catedral, faixas saudando os participantes e distribuição de QR Code para que os devotos utilizem filtros nas fotos que fizerem durante a caminhada.  

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Estrutura em Vitória para a Romaria dos Homens:
  • Promotoras com pirulitos contendo QR Code para download de filtro para o Instagram;
  • Projeção de imagens dos romeiros em telões na Catedral;
  • Faixas e galhardetes no trajeto da Catedral até a Segunda Ponte saudando os romeiros;
  • Totens para os participantes realizarem registros de imagens.
No trajeto pela Capital, haverá dois pontos para hidratação dos romeiros: um no Parque Moscoso e outro na rodoviária. No trecho até a Segunda Ponte, ainda serão instalados 150 banheiros químicos. Também será feito o reforço na pintura de meio-fio nas vias por onde passará a romaria, além da escada de acesso e do guarda-corpo em torno da Catedral.
Festa da Penha: Catedral terá projeções de fiéis na Romaria dos Homens
Em Vila Velha, no Centro de Treinamento Titanic, localizado na Praça Duque de Caxias, será montado um Centro de Acolhimento aos Romeiros, que vai funcionar de sábado (15) até segunda-feira (17), das 6 às 16 horas.
Segundo informou a prefeitura, o local será uma base de espera, onde os romeiros de todo o Estado e país vão contar com bebedouros e banheiros,  além de informações turísticas para saber onde visitar, comer e se hospedar. 

Roteiro

A saída da Romaria dos Homens será na Catedral Metropolitana, na Cidade Alta, em Vitória, às 19 horas, passando durante o trajeto até a Prainha, em Vila Velha, pelas seguintes vias:
  • Rua José Marcelino
  • Rua São Francisco
  • Rua Caramuru
  • Rua Cais de São Francisco
  • Av. Cleto Nunes
  • Av. Marcos Azevedo
  • Av. Duarte Lemos
  • Av. Nair de Azevedo
  • Segunda Ponte
  • Av. Carlos Lindenberg
  • Av. Jerônimo Monteiro
  • Rua Antônio Ataíde

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