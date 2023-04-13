Padres explicam quem é Maria e a origem da Festa da Penha; assista ao videocast

Quem é Maria? E o que ela representa para os católicos? O simbolismo da mãe de Jesus, filho de Deus, para a igreja em terra capixaba é o tema do primeiro episódio do videocast Juntos na Fé, que conta com a participação dos padres Renato Cristé (membro da comissão da Festa da Penha), Osmar Braido (Paróquia Nossa Senhora das Graças) e Alessandro Rebonato (Paróquia São Pedro Apóstolo).