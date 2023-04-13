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'Juntos na Fé'

Padres explicam quem é Maria e a origem da Festa da Penha; assista ao videocast

Primeiro episódio do videocast 'Juntos na Fé' conta com a participação dos padres Renato Cristé, Osmar Braido e Alessandro Rebonato

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2023 às 14:12
Quem é Maria? E o que ela representa para os católicos? O simbolismo da mãe de Jesus, filho de Deus, para a igreja em terra capixaba é o tema do primeiro episódio do videocast Juntos na Fé, que conta com a participação dos padres Renato Cristé (membro da comissão da Festa da Penha), Osmar Braido (Paróquia Nossa Senhora das Graças) e Alessandro Rebonato (Paróquia São Pedro Apóstolo).
Eles também vão contar um pouco sobre como começou a Festa da Penha e a inspiração da celebração numa pintura de Nossa Senhora das Alegrias, trazida ao Espírito Santo por Frei Pedro Palácios.

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