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"Com Maria, chamados a servir"

Festa da Penha: histórias de fiéis que se dedicam a ajudar o próximo

Importância do voluntariado é lembrada no tema da festa da padroeira do Espírito Santo deste ano, que está em sua 453ª edição

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 15:44

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 abr 2023 às 15:44
Maria Amelia Carrera, voluntária da Santa Rita de Cassia
Maria Amelia Carrera, voluntária da Santa Rita de Cássia Crédito: Carlos Alberto Silva
Há mais de 30 anos, a catequista Maria Amélia Guter Carrera dedica sua vida a ajudar o próximo. Atualmente, ela coordena um serviço para pessoas carentes na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória. 
O trabalho, desenvolvido por voluntários, oferece cestas básicas e atendimento psicológico para quase 40 famílias de bairros no entorno, como Itararé, São Benedito e Bairro da Penha, além de famílias da Serra e de Cariacica indicadas pelo Hospital Infantil de Vitória. "Minha profissão é servir", enfatiza.
“Pelas redes sociais da paróquia, conseguimos, em campanhas, doações de material escolar, mochila, itens da cesta básica. Também doamos leite, roupa e enxoval para muitas pessoas grávidas que atendemos”, conta.
A atuação de fiéis dedicados em ajudar quem precisa, como é o caso de Maria Amélia, vem do exemplo de Maria, mãe de Jesus. Como ela, essas pessoas separam um tempo da sua rotina para servir a comunidade. E o voluntariado e a dedicação ao próximo são lembrados na Festa da Penha deste ano, que traz o tema “Com Maria, Chamados a Servir”, escolhido para refletir sobre o papel de Maria nas motivações vocacionais.
Maria Amélia começou no voluntariado há mais de três décadas, na Comunidade Epifania, em Itararé, que ainda atua em ações como a que acolhe crianças de 0 a 2 anos órfãs ou retiradas das famílias; outra cuida de famílias com HIV; e ainda há um trabalho com um barco que, uma vez por ano, leva médicos e dentista para a população ribeirinha.
Ela fala sobre a emoção de ser voluntária e da relação com Nossa Senhora. “Quando Maria recebe o anúncio do anjo de que teria Jesus, ela presta atenção que sua prima estava precisando de ajuda e parte para visitá-la, se colocando a serviço. Isso é o que nos motiva a servir como Maria”, lembra.
"Sou consagrada dentro da comunidade. Minha vida é para o voluntariado. Minha profissão é servir"
Maria Amélia Guter Carrera - Voluntária

Ceramistas fazem leilões semanalmente 

Quem também dedica um tempo da rotina ao voluntariado é um grupo de ceramistas de Vitória, que realiza, semanalmente, leilão de peças em cerâmica. O pregão é feito pelo Instagram, e o valor arrecadado é destinado para a campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória, que distribui cestas básicas para mais de 15 mil famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade alimentar.
O leilão foi iniciado há quase dois anos, ainda durante a pandemia. As primeiras peças leiloadas eram das próprias ceramistas. Mas, atualmente, mais de 90 leilões depois, a equipe capta peças de fabricantes do Brasil inteiro. Uma das integrantes do projeto Cerâmica pela Vida é Valéria Anchite. Ela conta que o trabalho foi iniciado com sete voluntárias e, atualmente, já conta com 20 participantes. 
Projeto Cerâmica pela Vida
Ceramistas do projeto Cerâmica pela Vida, que faz leilões de peças para arrecadar fundos para o projeto Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
"De 10 em 10 leilões, realizamos edições comemorativas, em que fazemos sorteio para os arrematantes e também para os ceramistas. E ainda temos edições especiais que surgiram a partir da demanda dos artistas, como obras em mosaico, peças em madeira, bordado e pintura em aquarela", conta Valéria.
Os leilões são realizados pelo Instagram (@ceramicapelavida) e têm duração de 24 horas, sempre da sexta-feira ao sábado à noite. As peças são publicadas no feed da rede social com as informações sobre ceramista, conceito, dimensão e peso, além do lance mínimo. A partir daí, cada lance é fixado até ser superado pelo próximo, que precisa ser de R$ 10 em R$ 10. 
A cerâmista Valéria Anchite é uma das idealizadoras do projeto Cerâmica pela Vida, que faz leilões de peças de cerâmica para arrecadar fundos para o projeto Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória. Na foto, ela segura uma peça do cerâmista Irineu Ribeiro.
Valéria Anchite exibe peça em cerâmica que produziu Crédito: Carlos Alberto Silva
"Quando me aposentei, tinha muita vontade de fazer trabalho voluntário. Quando a gente começou os leilões, não tínhamos a menor ideia de onde iríamos chegar. Agora, já passamos de 90 leilões. E parar não está nos planos"
Valéria Anchite Rocha - Ceramista

União para distribuir alimentos

Há seis anos, a faxineira Joana da Cruz Vieira deu início a um trabalho que sonhava em realizar: ajudar pessoas em situação de rua. 
"Na época, estava fazendo muito frio. Sou da comunidade de Santa Luzia, da Paróquia São Francisco de Assis, de Cariacica, e pedi para comprar alimentos. No primeiro momento, fizemos uma sopa na cozinha da igreja e recolhi roupas e agasalhos para pessoas em situação de rua. Não tínhamos carro. Conseguimos um veículo emprestado e fomos distribuindo", lembra Joana.
Servindo inicialmente às quartas-feiras, o projeto foi crescendo e, quando acabou o inverno, continuou a oferecer as refeições. Durante a pandemia, o grupo chegou a ficar parado por um ano e, na volta, passou a servir jantar em marmita. A data da distribuição foi para as segundas-feiras, e o projeto passou a contar com uma Kombi para ajudar a distribuir a comida. 
Em datas como o Natal, os voluntários fazem um almoço especial para distribuir. O grupo tem parceiros que doam arroz, farinha, feijão, macarrão e verduras, e a meta é fazer 100 marmitas por semana. Mas a comida muitas vezes rende. Tanto que já chegaram a fazer 136 "quentinhas" recentemente.
Quarta solidária
Ação solidária de distribuição de marmitas a pessoas em situação de rua Crédito: Divulgação
"Nosso serviço de voluntário tem que ser por amor, sem esperar retorno. Já é a terceira campanha que fala sobre alimentar o próximo, e esse é o maior intuito quando a fome chega"
Joana da Cruz Vieira - Fundadora do proejto Quarta Solidária

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