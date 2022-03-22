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Renata Rasseli

Voluntários vão distribuir flores e mensagens de amor e paz em Vitória

A ação, liderada pelo projeto Alma de Flor,  será realizada neste sábado (26), a partir das 8h,  na Praia de Camburi

Públicado em 

22 mar 2022 às 14:12
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Projeto Alma de Flor
O Alma de Flor fará entrega de rosas e mensagens positivas neste sábado (26) em Vitória Crédito: Divulgação
A Praia de Camburi, em Vitória,  vai receber uma "chuva de rosas" neste sábado (26), a partir das 8h. A ação será comandada pelo projeto "Alma de Flor", liderado por Andreia Mora, que nasceu em 2020, em meio à pandemia, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. 
Voluntários do ES vão distribuir flores, compradas com doações, acompanhadas de mensagens de paz, amor e cura, escritas à mão pela Andréia.  O projeto já passou por São Paulo, Bahia e Paraná e chega a Vitória, por meio de conexões que nasceram pelo instagram do projeto (abaixo). Flavio Duccini, Flavia Brotto, Carolina Júdice e Helena Paganini são alguns voluntários capixabas da ação. 
Segundo Andréia, o seu propósito  era compartilhar  mensagens positivas que ela escreve em cartões, nas redes sociais e em camisetas. "Até que, um belo dia, eu recebi doações de rosas. Daí, o projeto cresceu, e resolvemos distribuir as flores, acompanhadas das mensagens. E essa rede de voluntários só vem crescendo em tempos de tantos desafios", diz.
Abaixo, o vídeo produzido na ação de Salvador (BA). 
Projeto Alma de Flor
O projeto "Alma de Flor"  distribui rosas e mensagens de positividade  Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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