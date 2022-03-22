Voluntários vão distribuir flores e mensagens de amor e paz em Vitória

O Alma de Flor fará entrega de rosas e mensagens positivas neste sábado (26) em Vitória Crédito: Divulgação

A Praia de Camburi, em Vitória, vai receber uma "chuva de rosas" neste sábado (26), a partir das 8h. A ação será comandada pelo projeto "Alma de Flor", liderado por Andreia Mora, que nasceu em 2020, em meio à pandemia, na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo.

Voluntários do ES vão distribuir flores, compradas com doações, acompanhadas de mensagens de paz, amor e cura, escritas à mão pela Andréia. O projeto já passou por São Paulo, Bahia e Paraná e chega a Vitória, por meio de conexões que nasceram pelo instagram do projeto (abaixo). Flavio Duccini, Flavia Brotto, Carolina Júdice e Helena Paganini são alguns voluntários capixabas da ação.

Segundo Andréia, o seu propósito era compartilhar mensagens positivas que ela escreve em cartões, nas redes sociais e em camisetas. "Até que, um belo dia, eu recebi doações de rosas. Daí, o projeto cresceu, e resolvemos distribuir as flores, acompanhadas das mensagens. E essa rede de voluntários só vem crescendo em tempos de tantos desafios", diz.

Abaixo, o vídeo produzido na ação de Salvador (BA).